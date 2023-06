അജിത് ഡോവല്‍ ഒമാൻ സുൽത്താനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച്ച നടത്തി

മസ്‌കത്ത്∙ ദേശീയ സുരക്ഷ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവല്‍ ഒമാന്‍ സന്ദര്‍ശനത്തില്‍. അല്‍ ബര്‍ക കൊട്ടാരത്തില്‍ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ സന്ദേശം സുല്‍ത്താന്‍ ഹൈതം ബിന്‍ താരികിന് കൈമാറി. ഇരു രാഷ്ട്രങ്ങള്‍ക്കുമിടയിലെ വിവിധ മേഖലകളിലെ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളില്‍ ചര്‍ച്ച നടന്നു. ഒമാന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സയ്യിദ് ബദര്‍ ബിന്‍ ഹമദ് അല്‍ ബുസൈദിയുമായും അജിത് ഡോവല്‍ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.



English Summary: The National Security Adviser held a meeting with the Sultan of Oman