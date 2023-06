വിളിപ്പാടകലെ ബലിപെരുന്നാൾ; ആരാധനാലയങ്ങളും ഈദ് ഗാഹുകളും സജ്ജമായി, വമ്പൻ ഓഫറുകളുമായി വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും

അബുദാബി∙ ബലിപെരുന്നാളിനെ വരവേൽക്കാൻ യുഎഇ ഒരുങ്ങി. പെരുന്നാൾ നമസ്കാരത്തിന് എത്തുന്ന വിശ്വാസികളെ സ്വീകരിക്കാൻ വിവിധ എമിറേറ്റുകളിലെ ആരാധനാലയങ്ങളും ഈദ് ഗാഹുകളും സജ്ജമായി. വമ്പൻ ഓഫറുകളുമായി വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും ആഘോഷത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു.

ദുബായ്, ഷാർജ, ഫുജൈറ എമിറേറ്റുകളിൽ മലയാളികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈദ് ഗാഹുകൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നു മുതൽ പെരുന്നാൾ അവധി തുടങ്ങുന്നതിനാൽ ഇന്നലെ വൈകിട്ടു തന്നെ നഗരത്തിൽ വൻ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു. മലയാളികൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന മുസഫ, ബനിയാസ്, ഷഹാമ, ഖാലിദിയ, മദീനാ സായിദ്, മുഷ്റിഫ്, ദുബായിലെ കരാമ, ഖിസൈസ്, ഷാർജയിലെ റോള, അജ്മാൻ, റാസൽഖൈമ, ഫുജൈറ, അൽഐൻ തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിലെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് വൻ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത്.

പെരുന്നാൾ പുടവ എടുക്കാനും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനുമായി ജനം പുറത്തിറങ്ങിയതോടെ പലയിടത്തും വാഹനങ്ങളുടെ നീണ്ട നിര പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. വാഹന പാർക്കിങ് കിട്ടാതെ മടങ്ങിയവരും ഏറെ.വൻ ആദായ വിൽപന പ്രഖ്യാപിച്ച വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കാണ് ജനം ഇരച്ചുകയറിയത്. സൂപ്പർ, ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റുകളും വസ്ത്ര വിപണികളിലും ഇറച്ചിക്കടകളിലുമായിരുന്നു തിരക്ക്. ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റുകളിൽ ഹാഫ് പേ ബാക്ക് ഓഫറായിരുന്നു ആകർഷണം.

200 ദിർഹത്തിനു വസ്ത്രം, ചെരുപ്പ് എന്നിവ വാങ്ങുമ്പോൾ 100 ദിർഹത്തിന്റെ വൗച്ചർ തിരിച്ചു നൽകുന്ന ആനുകൂല്യം ഒട്ടേറെ പേർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി. പെരുന്നാൾ പ്രമാണിച്ച് യുഎഇയിലെ സർക്കാർ, സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇന്നു മുതൽ 4 ദിവസം അവധിയാണ്. വാരാന്ത്യ ദിനങ്ങൾ കൂടി ചേർത്താൽ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് 6 ദിവസം അവധി ലഭിക്കും. ഇന്നലെ ലീവെടുത്ത് 9 ദിവസത്തെ അവധിക്ക് വിദേശ യാത്ര നടത്തുന്നവരുമുണ്ട്. വാർഷിക അവധിയോടൊപ്പം ചേർത്ത് നാട്ടിൽ പോയവരും ധാരാളം.

പെരുന്നാൾ തിരക്ക് കണക്കിലെടുത്ത് പ്രധാന റോഡുകളിലും പാർക്കിലും ബീച്ചിലും മറ്റു വിനോദ കേന്ദ്രങ്ങളിലും പൊലീസ് പട്രോളിങ് ശക്തമാക്കി. തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കൂടുതൽ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും വിന്യസിച്ചു. റോഡിൽ വാഹനവുമായി അഭ്യാസപ്രകടനം നടത്തുന്നവർക്കെതിരെയും അനധികൃതമായി പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നവർക്കെതിരെയും നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. വർധിച്ച വിമാന ടിക്കറ്റു മൂലം നാട്ടിലേക്കു പോകാൻ സാധിക്കാത്ത പ്രവാസി കുടുംബങ്ങളിൽ പലരും മാതാപിതാക്കളെ യുഎഇയിൽ എത്തിച്ചാണ് പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നത്.

നാലും അഞ്ചും പേർ അടങ്ങുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് നാട്ടിലേക്കു പോയി വരാൻ ടിക്കറ്റ് ഇനത്തിൽ 5 ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചെലവാകും. ഇതിന്റെ പത്തിലൊന്ന് തുകയ്ക്ക് മാതാപിതാക്കളെ യുഎഇയിൽ കൊണ്ടുവരാമെന്നിരിക്കെ അതിനാണ് പലരും മുൻതൂക്കം നൽകിയത്. നേരത്തെ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തവർ കുടുംബത്തോടൊപ്പം നാട്ടിൽ പോയി പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കും.

English Summary: UAE to celebrate Eid Al Adha with spectacular fireworks and celebrations.