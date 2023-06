അജ്മാൻ തീപിടിത്തം: 64 അപാർട്മെന്റുകളും 10 വാഹനങ്ങളും കത്തിനശിച്ചു; മലയാളികളടക്കം 256 പേരെ മാറ്റിപാർപ്പിച്ചു

അജ്മാൻ∙ ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ അജ്മാൻ ഒന്നിലെ ബഹുനില റെസിഡൻഷ്യൽ കോംപ്ലക്‌സിന്റെ ടവർ 2-ൽ ഉണ്ടായ വൻ തീപിടിത്തത്തെ തുടർന്ന് 256 പേർക്ക് ഹോട്ടൽ താമസം അനുവദിച്ചതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

തീപിടിത്തത്തിൽ 64 അപ്പാർട്ടുമെന്റുകളും 10 വാഹനങ്ങളും കത്തിനശിച്ചതായും ഒരു കാർ പൂർണമായും കത്തിനശിച്ചതായും അജ്മാൻ പൊലീസിലെ അൽ മദീന കോംപ്രിഹെൻസീവ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഡയറക്ടർ ലഫ്. കേണൽ ഗൈത്ത് ഖലീഫ അൽ കഅബി പറഞ്ഞു. മലയാളികളടക്കം ഒട്ടേറെ ഇന്ത്യക്കാർ താമസിക്കുന്ന കെട്ടിടമാണിത്. പലർക്കും തങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട വസ്തുക്കളും രേഖകളും നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്.

അൽ മദീന കോംപ്രിഹെൻസീവ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഡയറക്ടർ ലഫ്. കേണൽ ഗൈത്ത് ഖലീഫ അൽ കഅബി

എമിറേറ്റ്‌സ് റെഡ് ക്രസന്റിന്റെയും ചാരിറ്റി അസോസിയേഷന്റെയും ഏകോപനത്തോടെ അജ്മാനിലെ ഹോട്ടലുകളിൽ 256 പേർക്ക് താമസസൗകര്യം നൽകുകയും ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് അതോറിറ്റിയുമായി സഹകരിച്ച് ഏഴ് ബസുകൾ നൽകുകയും ചെയ്തു. ടവറിലേയ്ക്കുള്ള വൈദ്യുത ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നുണ്ട്.

തീപിടിത്തത്തിൽ കത്തിമയർന്ന കാർ. ചിത്രം: അജ്മാൻ പൊലീസ്

തീപിടിത്തത്തിൽ കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാത്ത അപ്പാർട്ടുമെന്റുകളിലേയ്ക്ക് മടങ്ങാൻ താമസക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന സിവിൽ ഡിഫൻസ്. സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുള്ള ഒരു കേന്ദ്രമായി സൈറ്റിലെ മൊബൈൽ ഓപറേഷൻസ് റൂം പൊലീസ് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത് കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനും അഗ്നിശമന പ്രവർത്തനങ്ങളും സംഭവങ്ങളും പ്രധാന ഓപറേഷൻ റൂമിലേയ്ക്ക് മാറ്റാനും സഹായിച്ചതായും മൊബൈൽ ഓപറേഷൻ റൂം ലഫ്. കേണൽ അൽ കഅബി പറഞ്ഞു. താമസക്കാരുടെ അഭ്യർഥനകളും ആവശ്യങ്ങളും അവരുടെ കാര്യങ്ങളുടെ തുടർനടപടികളും സ്വീകരിച്ചുപോരുന്നു. ടവർ ഓൺസൈറ്റിലെ താമസക്കാർക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സേവനങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും നൽകുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

തകർന്ന കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നും അപാർട്ടുമെന്റുകളിൽ നിന്നുമുള്ള ഫോറൻസിക് തെളിവുകൾ പരിശോധിച്ച് തീപിടിത്തത്തിന്റെ കാരണം കണ്ടെത്താനുള്ള അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണെന്നും ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുമായി സഹകരിച്ച് പ്രതിസന്ധി നിയന്ത്രിക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്താൻ പൊലീസ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. താമസക്കാരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിന് സാധ്യമായ ഏറ്റവും മികച്ച മാർഗത്തിലും വേഗത്തിലുമുള്ള നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്.

English Summary: 256 people have been provided hotel stay after fire engulfs Ajman One complex.