കടൽത്തീരങ്ങളിൽ കണ്ടുരസിക്കാൻ ചെറുഗാലറികൾ

ദോഹ∙ ബീച്ചുകളുടെ സൗന്ദര്യത്തിന് ആക്കം കൂട്ടി രാജ്യത്തെ കടൽത്തീരങ്ങളിൽ മനോഹര ചിത്രങ്ങളും പെയിന്റിങ്ങുകളും ഉൾപ്പെടുത്തി ചെറുഗാലറികൾ സ്ഥാപിച്ചു.

നഗരസഭ മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും സീഷോർ ഗ്രൂപ്പിന്റെയും സഹകരണത്തോടെ പൊതുമരാമത്ത് അതോറിറ്റിയാണ് (അഷ്ഗാൽ) കടൽത്തീരങ്ങളിൽ ഗാലറികൾ സ്ഥാപിച്ചത്.

ഒരു ഫ്രെയിമിനുള്ളിൽ കല്ലുകൾ നിറച്ച് ഫ്രെയിമിന്റെ 4 വശങ്ങളിലുമായി വ്യത്യസ്ത പ്രമേയങ്ങളിലുളള ചിത്രങ്ങളും പെയിന്റിങ്ങുകളുമാണ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. തിരക്കേറിയ സീലൈൻ, അൽ വക്ര, സിമെയ്‌സ്മ, അൽ ഫർഖിയ, അൽഗരിയ തുടങ്ങിയ ബീച്ചുകളിലാണ് ഇവയുള്ളത്.

ഈദ് അവധി ചെലവിടാൻ കടൽത്തീരങ്ങളിൽ എത്തുന്ന സന്ദർശകർക്ക് പുതിയ കലാസൃഷ്ടികൾ മികച്ച കാഴ്ചവിരുന്ന് നൽകും.

രാജ്യത്തിന്റെ പ്രാദേശിക പരിസ്ഥിതി, സംസ്‌കാരം, പൈതൃകം, സമുദ്രയാന പൈതൃകം, കുടുംബത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം, നഗരസൗന്ദര്യം, ഫുട്‌ബോൾ, രാജ്യം ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച പ്രാദേശികവും ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യാന്തര കായിക ടൂർണമെന്റുകൾ എന്നിവ പ്രമേയമാക്കിയുള്ള ചിത്രങ്ങളും സ്വദേശി-പ്രവാസി കലാകാരന്മാർ വരച്ച പെയ്ന്റിങ്ങുകളുമാണ് ഗാലറികളിലുള്ളത്.

പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ബീച്ചിലെത്തുന്ന സന്ദർശകരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഓരോന്നും. ഹരിത ഇടങ്ങൾ, പ്രാദേശിക പരിസ്ഥിതിക്ക് അനുയോജ്യമായ മരങ്ങൾ, കാൽനട, സൈക്കിൾ പാതകളുടെ നിർമാണം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയാണ് പദ്ധതി. ബീച്ചുകളിലെ സേവനങ്ങളും വിനോദ സൗകര്യങ്ങളും വർധിപ്പിക്കാൻ ആണ് നഗരസഭ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.

English Sumary: Ashghal inaugurates the galleries of beaches in cooperation with the Ministry of Municipality and Seashore Group