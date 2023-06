ഇറാനിൽ പിടിയിലായ മലയാളികളുടെ മോചനം രണ്ടാഴ്ച വൈകും

ദുബായ്∙ ഇറാൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത മലയാളി മൽസ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ മോചനത്തിനു കുറഞ്ഞത് രണ്ടാഴ്ച സമയം എടുക്കുമെന്ന് സൂചന. നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ദുബായിലെ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ് നൽകിയ കത്തിൽ തുടർ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചതായി ഇറാനിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി അറിയിച്ചു.

ബന്ധർ അബ്ബാസ് സിറ്റി ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റിലെ മലയാളി കോൺസൽ എ.കെ.സുധാകരന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണു മോചനശ്രമം നടക്കുന്നത്. അജ്മാനിൽ മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന 7 മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ 10 പേരെ സമുദ്രാതിർത്തി ലംഘിച്ചു എന്ന പേരിൽ കഴിഞ്ഞ 18ന് ഇറാൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു.മലയാളികളുടെ മോചനം ആവശ്യപ്പെട്ടു സംസ്ഥാന സർക്കാർ ദുബായിലെ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റിനും ഇറാനിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിക്കും കത്തയച്ചു.

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ അഞ്ചുതെങ്ങ് മാമ്പള്ളി മേഖലയിലെ 5 പേരുടെ ഭാര്യമാർ നൽകിയ പരാതിവിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ കത്താണ് നോർക്ക പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സജു ഗർഗി, ആരോഗ്യ രാജ്, ടെന്നിസൺ, സ്റ്റാൻലി, ഡിക്സൺ എന്നിവരുടെ പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ ഫോൺ നമ്പരും കത്തിലുണ്ട്. രണ്ടു പേർ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്.

English Summary: Release of fishermen arrested by Iran Police for violating maritime boundary will take time.