തീർഥാടകരുടെ ആരോഗ്യ, ഗതാഗത, സുരക്ഷ സൗദി നടപടി ലോകത്തിന് മാതൃക: മന്ത്രി

മക്ക∙ ഹജ് സുരക്ഷാ പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ ഘട്ടം വിജയകരമായി നടപ്പാക്കിയതായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം. ഹജ് മുന്നൊരുക്കത്തിന്മിനായിലേക്കുള്ള യാത്രയും കൂടാരത്തിൽ രാപാർക്കലും തിരിച്ച് അറഫയിലേക്കുള്ള യാത്രയുമെല്ലാം സമാധാനപരമായിരുന്നു.

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്മേളനമായ അറഫാ സംഗമത്തിൽ 18.65 ലക്ഷത്തിലേറെ പേർ അണിനിരന്നു. പിന്നീട് മുസ്ദലിഫയിലേക്കുള്ള യാത്രയും അവിടത്തെ താമസവും ഇന്നലെ മിനായിലെ കല്ലേറും സുരക്ഷിതമായി നിർവഹിച്ചു.

ലക്ഷക്കണക്കിനു തീർഥാടകരെ സംയമനത്തോടെ സുരക്ഷിതമായും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ സൗദി ലോകത്തിനു മാതൃകയാണെന്ന് ഹജ്, ഉംറ മന്ത്രി തൗഫിഖ് അൽ റബീഅ പറഞ്ഞു. തീർഥാടകരുടെ ആരോഗ്യ, ഗതാഗത, സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങളിൽ മാതൃകാപരമായ നടപടിയാണ് സൗദി നടപ്പാക്കിയത്.

സാത്താന്റെ പ്രതീകത്തിനു നേരെ കല്ലെറിയുന്ന തീർഥാടകർ.

മിന, അറഫ, മുസ്ദലിഫ എന്നിവിടങ്ങളിൽ തീർഥാടകരെ എത്തിക്കാൻ മശാഇർ ട്രെയിൻ, ബസ്, ഇലക്ട്രിക് ബസ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചു. മണിക്കൂറിൽ 3 ലക്ഷം പേരെയാണ് മശാഇർ ട്രെയിൻ വഴിമിന, അറഫ, മുസ്ദലിഫ എന്നിവിടങ്ങളിൽ എത്തിച്ചത്. ശേഷിച്ചവരെ എത്തിക്കാൻ 11 റൂട്ടുകളിലായി 20,000 ബസുകൾ ഉപയോഗിച്ചു.

42,000 ഡ്രൈവർമാരും 195 അകമ്പടി വാഹനങ്ങളുടെയും സേവനവും ഉണ്ടായിരുന്നു. മക്കയിലും മദീനയിലും തീർഥാടകർക്കും അനുഗമിക്കുന്നവർക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുമായി 27,00,000 താമസ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി.

English Summary: Interior ministry commended the efforts of security and military authorities during Hajj season.