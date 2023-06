ജോലി തട്ടിപ്പ്: 30ലേറെ മലയാളി യുവാക്കൾ ദുരിതത്തിലായ സംഭവത്തിൽ ട്വിസ്റ്റ്; യഥാർഥ കുറ്റവാളി പുറത്തുവരുന്നു

ഷാർജ∙ ഐസ്ക്രീം കമ്പനിയിൽ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് സ്വർണ കള്ളക്കടത്തിന് 'കാരിയറാ'ക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന് ഷാർജയിൽ 30ലേറെ മലയാളി യുവാക്കൾ ദുരിതത്തിലായ സംഭവത്തിൽ ട്വിസ്റ്റ്. യുവാക്കൾ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്ന വർക്കല ചിലക്കൂർ ഗ്രാലിയിൽ അസീം ജലാൽ താനല്ല പണം തട്ടിയെടുത്ത് ഇവരെ സ്വർണക്കടത്തിനായി യുഎഇയിലേയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്നതെന്നും പറഞ്ഞ് രംഗത്ത് വന്നു. മലപ്പുറം അരീക്കോട് സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഹനീഫ എന്നയാളാണ് പണം തട്ടിയെടുത്തതെന്നും ഇയാളെ വിശ്വസിച്ചുപോയതിനാൽ തന്‍റെ ബന്ധുക്കളുടെ രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നും അബുദാബിയിൽ സ്വദേശി വീട്ടിൽ ഡ്രൈവറായ അസീം ജലാൽ മനോരമ ഓൺലൈനിനോട് പറഞ്ഞു.



അസീം ജലാൽ

സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു: ജോബ് സർവീസ് നടത്തുന്നു എന്നവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നടത്തുന്ന പരിചയക്കാരനായ മുഹമ്മദലി എന്നയാളാണ് ഈ വർഷം മാർച്ചിൽ മുഹമ്മദ് ഹനീഫയെ അസീമിന് പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. മുഹമ്മദ് ഹനീഫയും മറ്റൊരാളും ചേർന്ന് യുഎഇയിൽ ഫുഡ് സ്റ്റഫ്–ഐസ്ക്രീം വിതരണ കമ്പനി തുടങ്ങുന്നുവെന്നും തനിക്കറിയാവുന്നയാളായതുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞതോടെ അയാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു. അസീമിന്‍റെ രണ്ട് അമ്മാവന്മാര്‍ക്കായിരുന്നു ജോലി ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നത്. ജോലി ലഭിക്കാൻ 70,000 രൂപ വീതമാണ് മുഹമ്മദ് ഹനീഫ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

Read also: ബിൽ ഗേറ്റ്‌സിന്റെ സ്വകാര്യ ഓഫീസിൽ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിച്ച വനിതാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളോട് ലൈംഗികച്ചുവയുള്ള ചോദ്യ...







പ്രതിമാസം വീസ, വിമാന ടിക്കറ്റ്, 25,00 ദിർഹം ശമ്പളം, താമസം, ഭക്ഷണം ഇവയെല്ലാം ലഭിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റൊന്നും ആലോചിക്കാതെ പണം നൽകി. കൂടുതൽ ആളുകളെ കമ്പനിയിലേയ്ക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്നും ആരെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞുവിടണമെന്നും കൂടി മുഹമ്മദ് ഹനീഫ് അറിയിച്ചു. ഇതനുസരിച്ചാണ് താൻ നാട്ടിലെ പരിചയക്കാരോടൊക്കെ ജോലിക്കാര്യം പറയുന്നത്. വർക്കലയിലും പരിസരത്തുമായി മത്സ്യബന്ധനം, വെൽഡിങ്, ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന യുവാക്കളെല്ലാം ജോലി ആവശ്യപ്പെട്ട് എത്തിയപ്പോൾ അവരുടെ കൈയിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങി തന്‍റെ അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് ഡെപോസിറ്റ് ചെയ്യാനായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ഹനീഫ അസീമിനോട് നിർദേശിച്ചത്. ഇതനുസരിച്ച് 32 പേരോളം 90,000 മുതൽ 1,30,000 രൂപയോളം നൽകി. ഇതെല്ലാം ഉടൻ തന്നെ മുഹമ്മദ് ഹനീഫയുടെ അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് അയച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇതിന്‍റെയെല്ലാം തെളിവ് എന്‍റെ കൈവശമുണ്ട്. രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മുഹമ്മദ് ഹനീഫയുടെ തന്ത്രമായിരുന്നു ഇതെന്ന് മനസിലാക്കിയപ്പോഴേയ്ക്കും വൈകിപ്പോയതായി അസീം ജലാൽ പറയുന്നു. യുവാക്കളുടെ കണ്ണിൽ താൻ കുറ്റക്കാരനുമായി. ഈ മാസം മൂന്നിന് മുൻപായി യുഎഇയിലെ പുതിയ കമ്പനിയിൽ ജോലിക്ക് കയറ്റുമെന്നായിരുന്നു വാഗ്ദാനം. മേയ് 23 മുതൽ എട്ട് പേരടങ്ങുന്ന സംഘമായി യുവാക്കൾ എത്തിയത്.

മുഹമ്മദ് ഹനീഫയ്ക്കെതിരെ പരാതി നൽകിയതിന്‍റെ രേഖകൾ

മുഹമ്മദ് ഹനീഫയുടെ സംഘാംഗമായ ഇസ്മായീൽ എന്നയാളാണ് ഇവരെ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് ഷാർജയിലെ ഫ്ലാറ്റിലെത്തിച്ചത്. ആദ്യം താമസം, ഭക്ഷണം എല്ലാം ചെയ്തുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. മുഹമ്മദ് ഹനീഫ ഇവരെ സന്ദർശിച്ച് ഈ മാസം മൂന്നിനകം കമ്പനിയിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുമെന്ന് വീണ്ടും വാഗ്ദാനം നൽകി പോയെങ്കിലും പിന്നീട് ഇയാളെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. എന്നാല്‍, കമ്പനിയുടെ ഒമാനിലെ ശാഖയില്‍ പോവുകയാണെന്നും മേയ് 30ന് തിരിച്ചെത്തി അത്യാവശ്യമായി ജോലി ആവശ്യമുള്ള നാലു പേര്‍ക്ക് മറ്റുചില ജോലി നൽകുമെന്നും മുഹമ്മദ് ഹനീഫ തന്നോട് പറഞ്ഞതായി അസീം പറയുന്നു. എന്നാൽ, 30 മുതൽ ഇയാളുടെ മൊബൈൽ സ്വിച്ഡ് ഓഫായിരുന്നു. എങ്കിലും ഇന്ന് രാവിലെ നാട്ടിലെത്തിയതായി വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Read also: 800 ഇന്ത്യക്കാരെ ഊബറിൽ കടത്തി സമ്പാദിച്ചത് അഞ്ച് ലക്ഷം ഡോളർ; യുഎസിൽ ഇന്ത്യക്കാരന് മൂന്ന് വർഷം തടവ്...







ഇയാൾക്കെതിരെ വർക്കല പൊലീസിൽ അസീമും പണം നഷ്ടപ്പെട്ട പലരുടെയും ബന്ധുക്കളും പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വർക്കല പൊലീസും അരീക്കോട് പൊലീസും ചേർന്ന് ഇയാളെ ഉടന്‍ പിടികൂടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും അസീം പറയുന്നു.തന്‍റെ അമ്മാമന്മാരടക്കം ദുരിതത്തിലായതോടെ തന്‍റെ ശമ്പളവും നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന പണവും ഉപയോഗിച്ച് യുവാക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം അടക്കം താൻ സഹായം നൽകിയിരുന്നതായി അസീം പറഞ്ഞു. ഇതിന് പറ്റാതായതോടെയാണ് അവർ പട്ടിണിയിലായത്. സ്വന്തം നാട്ടുകാരായ ചെറുപ്പക്കാരിൽ നിന്ന് താൻ പണം തട്ടിയെടുത്തു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ വലിയ വിഷമമുണ്ട്. മുഹമ്മദ് ഹനീഫയെ കണ്ണടച്ചു വിശ്വസിച്ചുപോയതാണ് എന്‍റെ തെറ്റ്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഷാർജ റോളയിലെ കുടുസ്സുമുറിയിൽ ദുരിതത്തിലായ മലയാളി യുവാക്കളെ കുറിച്ച് മനോരമ ഓൺലൈനും മനോരമ പത്രവും വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ഇതേ തുടർന്ന് യുഎഇയുടെ വിവിധ എമിറേറ്റുകളിലെ വ്യക്തികളും സന്നദ്ധ സംഘടനകളും ഭക്ഷണവും മറ്റു അവശ്യവസ്തുക്കളുമെത്തിച്ചു. യുവാക്കളിൽ ചിലർക്ക് ഷാർജയിലെ ഫാക്ടറിയിൽ പായ്ക്കിങ് ജോലിക്കുള്ള അഭിമുഖം കഴിഞ്ഞു കാത്തിരിക്കുന്നു.

ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ എല്ലാ സഹായവും നൽകുമെന്ന് പ്രസിഡന്‍റ് അഡ്വ.വൈ.എ.റഹീം അറിയിച്ചു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓഫീസ് സെക്രട്ടറി ഹരിലാൽ യുവാക്കളുമായി സംസാരിച്ചു. ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റുമായി ചേർന്ന് വൈകാതെ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനുള്ള ശ്രമം നടത്തുമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സ്വപ്നച്ചിറകിലേറെ യുഎഇയിലെത്തി; പക്ഷേ..

തിരുവനന്തപുരം വർക്കല സ്വദേശികളാണ് മികച്ച ഭാവി സ്വപ്നം കണ്ട് യുഎഇയിലേയ്ക്ക് വിമാനം കയറി ദുരിതക്കയത്തിലകപ്പെട്ടത്. കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിലേറെയായി ഷാർജ റോളയിലെ പഴയൊരു കെട്ടിടത്തിലെ കുടുസ്സുമുറിയിൽ ഭക്ഷണമോ, എയർ കണ്ടീഷണറോ ഇല്ലാതെ തിങ്ങി ഞെരുങ്ങി കഴിയുകയായിരുന്നു ഇവർ.

ഹാബിസ്, ഹാഷിം, അനസ്, വിഷ്ണു, ഉബൈദ്, അല്‍ അമീൻ, അജ് മൽ, അബ്ദുൽ ഹഖ്, മുഹമ്മദ് റിസ് വാൻ, മുഖ്താർ, സഹീർ, ഫൈസി, സദീഖ്, അമീൻ, നസീം, അൽ അമീൻ, നസീം, ഹസൻ, അൽ ഹൈസ്, ഷാജഹാൻ, സൗമീർ, ഉബൈദ്, അലി, മുഹമ്മദ്, ഹാഷിം, വിഷ്ണു, അജ് മൽ, സജീർ, ഹനീഷ്, അബി, സാലി, ഉണ്ണി തുടങ്ങിയവരാണ് തങ്ങളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ആശങ്കയോടെ കഴിയുന്നത്. 20 മുതൽ 39 വരെ പ്രായമുള്ളവരാണിവരെല്ലാം. പലരും ബന്ധുക്കളോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും കടം വാങ്ങിയും സ്വർണം ബാങ്കിലും ബ്ലേഡ് കമ്പനിയിലും പണയം വച്ചുമായിരുന്നു പണം സ്വരൂപിച്ചത്.

പ്രതീക്ഷയോടെ യുഎഇയിലെത്തിയ ഇവരെ മുഹമ്മദ് ഹനീഫയുടെ സംഘത്തിൽപ്പെട്ട ഇസ്മായീൽ എന്നയാൾ ഷാർജ റോളയിലെ കുടുസ്സുമുറിയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് എല്ലാവരുടേയും പാസ്പോർട്ടും ഇയാൾ വാങ്ങിവച്ചു. ആദ്യദിനം ഭക്ഷണവും മറ്റും കൃത്യമായി നൽകി. എന്നാല്‍, നാളുകള്‍ കഴിയവെ ഫുഡ് സ്റ്റഫ്– ഐസ്ക്രീം കമ്പനിയിലെ ജോലിയെക്കുറിച്ചോ മറ്റോ ഇസ്മായീലോ ഇയാളുടെ കൂട്ടാളികളോ യാതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഇതോടെ ആശങ്കയിലായ യുവാക്കൾ ചോദിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഉടൻ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റുമെന്നായിരുന്നു മറുപടി.

സ്വർണ കള്ളക്കടത്ത് കാരിയറാകാൻ പ്രലോഭനം

ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന കാര്യം ആശങ്കയിലായപ്പോള്‍ തങ്ങളുടെ കൂടെ മറ്റൊരു മുറിയിൽ താമസിക്കുന്ന ഇസ്മായീലിനെ സമീപിച്ച്, ഒന്നുകിൽ ജോലി അല്ലെങ്കിൽ തന്ന പണം തിരിച്ചു തരിക എന്ന് എല്ലാവരും സമ്മർദം ചെലുത്താൻ തുടങ്ങി. ഇതോടെ കുടുക്കിലായ ഇസ്മായീലിന്‍റെ പ്രലോഭനമായിരുന്നു, കേരളത്തിലേയ്ക്ക് സ്വർണം കള്ളക്കടത്ത് നടത്തിയാൽ വിമാന ടിക്കറ്റും 15,000 രൂപയും നൽകാമെന്നത്. ഇതോടെ ഇസ്മായീൽ സ്വർണക്കള്ളക്കടത്ത് സംഘാംഗമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. എന്നാൽ, താത്പര്യമില്ലെന്ന് എല്ലാവരും തറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞതോടെ അരിശം പൂണ്ട ഇസ്മായീൽ താമസിച്ചിരുന്ന ഫ്ലാറ്റില്‍ നിന്ന് എല്ലാവരേയും ഇറക്കിവിട്ടു മുറി പൂട്ടി സ്ഥലം വിട്ടു. സംഭവം മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിക്കും എന്നായപ്പോൾ മറ്റൊരു കുടുസ്സു മുറിയിലേയ്ക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. എട്ട് പേർക്ക് കിടക്കാനുള്ള ഡബിൾ ഡക്കർ കട്ടിൽ മാത്രമുള്ള ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മുപ്പതോളം പേരാണ് അന്തിയുറങ്ങുന്നത്. ‌മുഹമ്മദ് ഹനീഫ–ഇസ്മായീൽ സംഘത്തിന്‍റെ ജോലി തട്ടിപ്പിന് ഇരയായി കോഴിക്കോട് കൊയിലാണ്ടി സ്വദേശി അഭിനവ്(24) കഴിഞ്ഞ 5 മാസമായി ഇതേ മുറിയിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ട്.

English Summary: Twist in the incident where youths were brought as 'carriers' for gold smuggling by offering them jobs