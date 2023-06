ജിദ്ദയിലെ അമേരിക്കൻ കോൺസുലേറ്റിന് നേരെ ആക്രമണം; രണ്ട് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

Saudi security forces patrol the area of the US consulate in Jeddah early on June 29, 2023 (Photo by AFP)