ജിദ്ദയിലെ അമേരിക്കൻ കോൺസുലേറ്റിന് നേരെ ആക്രമണം; രണ്ട് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

ജിദ്ദ∙ ജിദ്ദയിലെ അമേരിക്കൻ കോൺസുലേറ്റിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ രണ്ട് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ബുധനാഴ്ചയാണ് ജിദ്ദയിലെ അമേരിക്കൻ കോൺസുലേറ്റ് കെട്ടിടത്തിന് നേരെ ആക്രമണം നടന്നത്. തിരിച്ചു നടത്തിയ പ്രത്യാക്രമണത്തിൽ ആയുധധാരി ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് പേർ വെടിവയ്പ്പിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഔദ്യോഗിക വക്താവ് അറിയിച്ചു.

അക്രമിയെ കൂടാതെ, കോൺസുലേറ്റിലെ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിലെ ഒരു ജീവനക്കാരനാണ് വെടിവയ്പ്പിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മറ്റൊരാൾ. ഇദ്ദേഹം നേപ്പാൾ സ്വദേശിയാണ്. ആക്രമിയും സുരക്ഷ വകുപ്പും തമ്മിൽ ശക്തമായ വെടിവയ്പ് നടന്നതായാണ് വിവരം. സംഭവത്തിന്റെ സാഹചര്യം അറിയാൻ സുരക്ഷാ വകുപ്പ് അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്ന് മക്ക പോലീസ് വക്താവ് പറഞ്ഞു.

അജ്ഞാതന്‍ യുഎസ് കോണ്‍സുലേറ്റിനു സമീപം കാര്‍ നിര്‍ത്തി തോക്കുമായി പുറത്തിറങ്ങി ആക്രമണം സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു.

