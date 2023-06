യുഎഇയിൽ നാളെ മുതൽ പെട്രോളിന് അഞ്ചും ഡീസലിന് രണ്ട് ഫിൽസും കൂടും

അബുദാബി∙ യുഎഇയിലെ അടുത്ത മാസത്തെ(ജൂലൈ) ഇന്ധനവില പ്രഖ്യാപിച്ചു. പെട്രോളിന് നിലവിലുള്ളതിനെക്കാൾ അഞ്ച് ഫിൽസും ഡീസലിന് രണ്ട് ഫിൽസും കൂടും.

സൂപ്പർ 98ന് അടുത്ത മാസം ലിറ്ററിന് മൂന്ന് ദിർഹമാണ് നൽകേണ്ടത്. ഈ മാസം 2.95 ദിർഹമായിരുന്നു. സ്പെഷ്യൽ 95ന് –2.89 ദിർഹം( 2.84 ), ഇ–പ്ലസ്–2.81 ദിർഹം( 2.76 ). ഡീസൽ രണ്ട് ഫിൽസ് കൂടി ലിറ്ററിന് 2.76 ദിർഹമാകും. ഈ മാസം 2.68 ദിർഹം ആണ്. കഴിഞ്ഞ മാസം ഫ്യുവൽ പ്രൈസ് കമ്മിറ്റി 21 ഫിൽസ് കുറച്ചിരുന്നു. ഇത് കഴിഞ്ഞ നാല് മാസത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കായിരുന്നു.

