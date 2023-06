ദമാം∙ മലയാളി സൗദിയിലെ ദമാമിൽ ഹൃദയാഘാതം മൂലം അന്തരിച്ചു. കോഴിക്കോട് ചാലപ്പുറം സ്വദേശി കല്ല്യാണ വീട്ടിൽ ഫസലുറഹ്മാൻ (62)ആണ് മരിച്ചത്. 45 വർഷത്തോളമായി ദമാമിലെ സാമൂഹികസാംസ്കാരിക ബിസിനസ് രംഗത്തെ നിറസാന്നിധ്യമായിരുന്നു.

ഭാര്യ: ഹലീമ. മക്കൾ: സഫ്വാൻ, റംസി റഹ്‌മാൻ, ആയിഷ. ദമാം മെഡിക്കൽ കോംപ്ലക്സ് മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മൃതദേഹം നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു ദമാമിൽ മറവു ചെയ്യുമെന്ന് ബന്ധുക്കൾ അറിയിച്ചു.

