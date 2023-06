സിഗ്നൽ ലംഘനം: അപകടമരണത്തിൽ സ്വദേശിയുടെ തടവ് മരവിപ്പിച്ച് കോടതി

ഖോർഫക്കാൻ∙ ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ ലംഘിച്ച് ഒരാളുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ സ്വദേശി യുവാവിന്റെ തടവ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഖോർഫക്കാൻ കോടതി മരവിപ്പിച്ചു. സ്ത്രീകൾക്കു നേരെയാണ് വാഹനം ഇടിച്ചു കയറിയത്.

മരണപ്പെട്ട സ്ത്രീയുടെ കുടുംബത്തിന് 2 ലക്ഷം ദിർഹം നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാനും ട്രാഫിക് നിയമ ലംഘനത്തിന് 5000 ദിർഹം പിഴ അടയ്ക്കാനും കോടതി യുവാവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ചുവപ്പു സിഗ്നൽ കത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ വാഹനം നിർത്താതെ മുൻപോട്ട് ഓടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടാക്കിയത്. യുവാവ് കുറ്റം സമ്മതിച്ചു.

English Summary: UAE Driver who jumped red light and killed woman ordered to pay Dh200,000 blood money.