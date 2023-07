കടുത്ത ചൂടിൽ ഗൾഫ് വെന്തുരുകുമ്പോൾ ഒമാനിലെ സലാലയിൽ തോരാമഴക്കാലം

സലാല∙ കടുത്ത ചൂടിൽ ഗൾഫ് വെന്തുരുകുമ്പോൾ ഒമാനിലെ സലാലയിൽ തോരാമഴക്കാലമാണ്. ഖരിഫ് സീസണിന് തുടക്കമായതോടെ സലാല കൂടുതൽ പച്ചവിരിച്ചു. മറ്റ് ജിസിസി രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ സഞ്ചാരികളുടെ തിരക്കാണ് ഇവിടേക്ക്.അറബി നാട്ടിലെ കേരളമാണ് സലാല.

Read also: രോഗികളിൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് പരത്തിയ ജർമൻ ഡോക്ടര്‍ക്ക് തടവുശിക്ഷ...



മണ്ണും പ്രകൃതിയും മഞ്ഞും മഴയുമെല്ലാം കേരളത്തിന് സമാനം. ഈത്തപ്പനകൾക്ക് പകരം കേരള വൃക്ഷങ്ങളാണ് ഇവിടെ പാതയോരങ്ങൾക്ക് തണൽ വിരിക്കുന്നത്. സലാലയുടെ മിഴിവും ഭംഗിയും വർധിക്കുന്ന കാലമാണ് ഖരീഫ് കാലം. കോടമഞ്ഞും നനുത്ത മഴയുമായി സലാല മനോഹരിയാകുന്ന കാലം.

പച്ചപ്പിന്റെ വശ്യത അനുഭവിക്കാൻ സഞ്ചാരികളുടെ തിരക്കാണ് ഇപ്പോൾ. കടുത്ത ചൂടിൽ നിന്ന് നാടിന്റെ മഴയോർമകളിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് പ്രവാസികൾക്ക് സലാല സമ്മാനിക്കുന്നത്. പെരുന്നാൾ അവധി ദിനങ്ങളിൽ ഗൾഫിൻറെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒട്ടേറെ പേർ ഇവിടേക്ക് എത്തി. കച്ചവടക്കാരും ഉറ്റുനോക്കുന്ന കാലമാണ് ഇത്.‌ സെപ്റ്റംബർ 21 വരെ ഖരീഫ് കാലം നീണ്ടുനിൽക്കും. സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളുമായി സഞ്ചാരികളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് സലാല.

English Summary: Gulf is scorching hot, it is the rainy season in Salalah, Oman