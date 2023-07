പെരുന്നാളിനും തിരക്കൊഴിയാതെ എച്ച്എംസി എമർജൻസി

ദോഹ∙ ഹമദ് മെഡിക്കൽ കോർപറേഷന്റെ (എച്ച്എംസി) എമർജൻസി വകുപ്പുകളിൽ ഈദിന്റെ ആദ്യ ദിവസം വിവിധ ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങളെ തുടർന്ന് ചികിത്സ തേടിയത് 1,577 പേർ. അപകടങ്ങളിൽപ്പെട്ടെത്തിയവർ 67. ഈദിന്റെ ആദ്യ ദിനമായിരുന്ന ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 6.00 മുതൽ വൈകിട്ട് 6.00 വരെ ഗുരുതരമായ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ആംബുലൻസ് സർവീസ് അസി.എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ അലി ദാർവിഷ് വ്യക്തമാക്കി.

ദഹനക്കേട് സംബന്ധമായ ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളെ തുടർന്നാണ് കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവർ വരെ ചികിത്സ തേടിയത്. ഹമദ് ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ എമർജൻസി-ആക്‌സിഡന്റ് വകുപ്പിൽ 67 അപകട കേസുകൾ ഉൾപ്പെടെ 435 അടിയന്തര കേസുകളാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തത്. 76 കേസുകൾ ദഹന സംബന്ധമായ പ്രശ്‌നങ്ങളാണ്. 294 എണ്ണം ഐസലേഷൻ ആവശ്യമായ രോഗങ്ങളാണ്.

അൽ സദ്ദിലെ കുട്ടികളുടെ എമർജൻസി വിഭാഗത്തിൽ 523, അൽ റയാൻ ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ 235, അൽ ദായീൻ ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ 53 കുട്ടികളും ചികിത്സ തേടി. എയർപോർട്ട് ഹെൽത്ത് സെന്ററിലെ പീഡിയാട്രിക് എമർജൻസിയിൽ 100, അൽ വക്രയിൽ 163 കുട്ടികളുമാണ് ചികിത്സക്കെത്തിയത്. അൽഖോർ ഹെൽത്ത് സെന്ററിലെ പീഡിയാട്രിക് എമർജൻസി വകുപ്പിൽ 68 കുട്ടികൾ ചികിത്സ തേടിയതിൽ 46 പേരും മെഡിക്കൽ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.

