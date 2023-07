ആരോഗ്യ വെല്ലുവിളികളെയും അതിജീവിച്ച് ഈ വർഷത്തെ ഹജ് വിജയിച്ചതായി ആരോഗ്യമന്ത്രി

മക്ക∙ ഈ വർഷത്തെ ഹജ് പൊതുജനാരോഗ്യത്തിന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പകർച്ചവ്യാധികളും ഭീഷണിയുമില്ലാതെ വിജയിച്ചതായി ആരോഗ്യമന്ത്രി ഫഹദ് അൽ ജലാജിൽ. സൽമാൻ രാജാവിന്റെയും കിരീടാവകാശിയുടെയും മികച്ച പിന്തുണയും ഏറെ സഹായകരമായതായി മിനയിലെ കമാൻഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സെന്ററിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

ഈ വർഷത്തെ ഹജ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികളും പൊതുജനാരോഗ്യത്തിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പകർച്ച വ്യാധി ഭീഷണികളോ ഇല്ലാത്തതും ഈ സീസണിലെ തീർത്ഥാടകരുടെ എണ്ണം പകർച്ചവ്യാധിക്ക് മുമ്പുള്ളതിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും ചെയ്തു.

എല്ലാ ആരോഗ്യ വെല്ലുവിളികളെയും അതിജീവിക്കുന്നതിൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അബ്ദുൽ അസീസ് ബിൻ സൗദ് ബിൻ നായിഫ് രാജകുമാരന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സുപ്രീം ഹജ് കമ്മിറ്റി വഹിച്ച പങ്കിനെ പ്രശംസിച്ചു. ആരോഗ്യം നടപ്പാക്കുന്നതിൽ ഫലപ്രദമായ സംഭാവന നൽകിയതിന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞു. മക്ക മേഖല ഗവർണറും കേന്ദ്ര ഹജ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനുമായ ഖാലിദ് ബിൻ ഫൈസൽ രാജകുമാരന്റെയും മക്ക റീജയൻ ഡപ്യൂട്ടി ഗവർണറും വൈസ് ചെയർമാനുമായ ബദർ ബിൻ സുൽത്താൻ രാജകുമാരന്റെ അശ്രാന്തമായ പിന്തുണയെയും അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു.

എല്ലാ സർക്കാർ ഏജൻസികളും തമ്മിലുള്ള സംയോജനവും ഹജ് സീസണിനായുള്ള നേരത്തെയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുമാണ് പദ്ധതികളുടെ വിജയത്തിന് കാരണം. എല്ലാ ആരോഗ്യ മേഖലകളിൽ നിന്നുമുള്ള 354-ലധികം ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തിലൂടെ തീർഥാടകർക്ക് സേവനം നൽകുന്നതിനായി തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. എല്ലാ ആരോഗ്യ മേഖലകളിൽ നിന്നുമുള്ള 36,000-ലധികം ആരോഗ്യ കേഡർമാർ ഇതിനായി പ്രവർത്തിച്ചു.

ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച തീർഥാടകരുടെ എണ്ണം 400,000 കവിഞ്ഞു. അതിൽ 50 പേർക്ക് ഓപ്പൺ ഹാർട്ട് സർജറിയും 800 പേർക്ക് മറ്റു ചികിത്സകളും ലഭിച്ചു. 1,600 ലേറെ പേർക്ക് ഡയാലിസിസ് സെഷനുകളും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അൽ ജലാജിൽ വിശദീകരിച്ചു.

English Summary: The health minister said this year's Haj was successful in overcoming health challenges