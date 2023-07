കൂളായി നടക്കാം; ആർത്തുല്ലസിക്കാം റൗദത്ത് അൽ ഹമാമ പാർക്കിലൂടെ

ദോഹ∙ശീതീകരിച്ച കാൽനട-ജോഗിങ് ട്രാക്കുകളുമായി അധികം താമസിയാതെ റൗദത്ത് അൽ ഹമാമ പബ്ലിക് പാർക്ക് പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറക്കും. റൗദത്ത് അൽ ഹമാമയിലാണ് പുതിയ പാർക്ക് ഒരുങ്ങുന്നത്. ഹരിതാഭമായ ഇടങ്ങളും കാലവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ മരങ്ങളും നിറഞ്ഞ വലിയ ഏരിയയിലാണ് പാർക്ക്.

സന്ദർശകർക്ക് യഥേഷ്ടം വാഹന പാർക്കിങ് സൗകര്യവും കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കുമുള്ള വിശാലമായ കളിസ്ഥലങ്ങളും ഒക്കെയുള്ള സെൻട്രൽ പാർക്കാണ് തുറക്കുകയെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് അതോറിറ്റിയുടെ റോഡുകളും പൊതുഇടങ്ങളും സൗന്ദര്യവൽക്കരിക്കുന്നതിന്റെ സൂപ്പർവൈസറി കമ്മിറ്റി പ്രൊജക്ട് മാനേജർ ജാസിം അബ്ദുൽറഹ്‌മാൻ ഫക്രു വ്യക്തമാക്കി.

ശീതീകരണ ട്രാക്കുള്ള മൂന്നാമത്തെ സെൻട്രൽ പാർക്കാണിത്. അൽ ഗരാഫയാണ് ശീതീകരിച്ച കാൽനട-ജോഗിങ് ട്രാക്കുകളുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ പ്രഥമ പാർക്ക്. രണ്ടാമത്തേത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളമേറിയ ശീതീകരണ കാൽനട-ജോഗിങ് ട്രാക്കുള്ള ഓപ്പൺ പാർക്ക് എന്ന ഗിന്നസ് ലോക റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കിയ ഉം അൽ സനീം പാർക്ക് ആണ്-1,143 മീറ്റർ നീളമാണ് ഇവിടുത്തെ ട്രാക്കിന്റേത്.

അൽ ഗരാഫയിൽ 657 മീറ്റർ നീളമുള്ള ശീതീകരിച്ച ട്രാക്കാണ് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. 26നും 28 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനും ഇടയിലാണ് ട്രാക്കുകളിലെ താപനില. തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച നൂതന കൂളിങ്, ശീതീകരണ സംവിധാനങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോളർ പാനലുകളിൽ നിന്നാണ് ഇവയ്ക്കാവശ്യമായ വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവും. മറ്റ് പാർക്കുകളെ അപേക്ഷിച്ച് വിശാലമായ ഇടമാണ് സെൻട്രൽ പാർക്കുകൾക്കുള്ളത്.

അൽ ഗരാഫ, ഉം അൽ സനീം, മുന്തസയിലെ റൗദത്ത് അൽ ഖെയ്ൽ എന്നിവയാണ് രാജ്യത്തെ പ്രധാന സെൻട്രൽ പാർക്കുകൾ. രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലി പിന്തുടരാൻ പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നതിനൊപ്പം മതിയായ സൗകര്യങ്ങളും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി കൂടുതൽ പാർക്കുകൾ തുറക്കാനാണ് പദ്ധതി. സമൂഹത്തിലെ കുട്ടികൾ മുതൽ വയോധികർ, പ്രത്യേക പരിചരണം ആവശ്യമുള്ളവർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ എല്ലാവർക്കും സൗകര്യപ്രദമായ തരത്തിലാണ് പാർക്കിലെ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതും.

കാർബൺ പ്രസരണം കുറയ്ക്കാൻ മരങ്ങളും ചെടികളും നട്ട് കൂടുതൽ പച്ചപ്പ് നിറച്ചാണ് പാർക്കുകൾ നിർമിക്കുന്നത്. ഹസം അൽ മർക്കിയയിലും അൽ തുമാമ ഏരിയയിലുമായി 3 പുതിയ പാർക്കുകൾ ഉൾപ്പെടെ 5 പബ്ലിക് പാർക്കുകൾ ദോഹ നഗരസഭയിൽ ഈ വർഷം തുറക്കുമെന്നും നഗരസഭ അധികൃതർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

English Summary: New park with air-conditioned jogging tracks to open soon in Rawdat Al Hamama.