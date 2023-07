ഹജ് തീർഥാടകരിൽ നിറഞ്ഞ് മദീന

മദീന∙ ഹജ്ജിനു പൂർണ വിരാമമായതോടെ രണ്ടാം ഘട്ട ദീന സന്ദർശനത്തിനു തുടക്കമായി. വിവിധ രാജ്യക്കാരായ 70,000 ഹാജിമാർ ഹറമൈൻ ട്രെയിനിലും ബസിലുമായി മദീനയിൽ എത്തി. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഹാജിമാരുടെ ഒഴുക്ക് ശക്തമാകും. ഇതോടെ ഒരാഴ്ചയായി ശാന്തമായിരുന്ന മദീന ഹാജിമാരാൽ സജീവമാകും.



ഇന്ത്യൻ ഹാജിമാർ ചൊവ്വാഴ്ച മദീനയിൽ

ഇന്ത്യൻ തീർഥാടകരുടെ രണ്ടാം ഘട്ട മദീന സന്ദർശനത്തിന് ചൊവ്വാഴ്ച തുടക്കമാകും. 45 ഹാജിമാരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നവീന സൗകര്യമുള്ള ശീതീകരിച്ച ബസുകളിലാണ് ഹാജിമാരെ സമയബന്ധിതമായി മദീനയിൽ എത്തിക്കുന്നത്. 23 ബസുകളിലായി ദിവസേന 1000 ഹാജിമാരെയാണ് മദീനയിൽ എത്തിക്കുക.

മലയാളി ഹാജിമാരുടെ മടക്കം മദീനയിൽ നിന്ന്

ഹജ് കമ്മിറ്റി മുഖേന കേരളത്തിൽനിന്ന് ജിദ്ദയിൽ നേരിട്ട് എത്തിയ മുഴുവൻ മലയാളി ഹാജിമാരുടെ മടക്കയാത്ര മദീനയിൽ നിന്നാണ്. 8 ദിവസം മദീനയിൽ തങ്ങുന്ന ഹാജിമാർ പ്രവാചക പള്ളിയും ചരിത്രപ്രസിദ്ധ സ്ഥലങ്ങളും സന്ദർശിച്ച ശേഷം നാട്ടിലേക്കു തിരിക്കും.

ജിദ്ദ വിമാനം നാളെ; മദീനയിൽ നിന്ന് 13ന്

ജിദ്ദയിൽ നിന്നു ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ആദ്യ വിമാനം ഇന്നു ലക്നൗവിലേക്കും മദീനയിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യവിമാനം 13ന് കോഴിക്കോട്ടേക്കു പുറപ്പെടും. ഇവരുടെ ലഗേജ് 24 മണിക്കൂർ മുൻപ് അതാതു എയർലൈനുകൾ താമസ സ്ഥലത്തെത്തി ശേഖരിക്കും. യാത്രയ്ക്ക് 6 മണിക്കൂർ മുൻപ് ഹോട്ടലിൽനിന്ന് ഹാജിമാരെ ബസിൽ വിമാനത്തവളത്തിൽ എത്തിക്കും. രാജ്യം വിടുന്നതുവരെ ഹാജിമാർക്ക് മികച്ച സേവനം ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കിയതായി ഹജ് മിഷൻ അറിയിച്ചു. തീർഥാടകരുടെ ഒഴുക്ക് വർധിച്ചതോടെ ഹാജിമാർക്ക് മാർഗനിർദേശം നൽകാനായി പ്രധാന റോഡുകളിൽ കൂടുതൽ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിച്ചു. പ്രായമായവരെയും മറ്റും സഹായിക്കാനും മറ്റുമായി പള്ളിക്കകത്തും പുറത്തുമായി നൂറുകണക്കിന് പുരുഷ, വനിത സേവകരെയും നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്

നിർമിത ബുദ്ധി സേവനം വ്യാപകമാക്കും

മക്ക∙ ഹജ് സേവനം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വരുംവർഷങ്ങളിൽ നിർമിത ബുദ്ധി (എഐ) സേവനത്തിന്റെ ഉപയോഗം വ്യാപകമാക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും ഹജ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനുമായ അബ്ദുൽഅസീസ് ബിൻ സൗദ് ബിൻ നായിഫ് പറഞ്ഞു. ഹറം പള്ളിയിലും പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിലും ജനക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും മറ്റും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഇതു സുരക്ഷാ സേവനം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹയകമായതായും വിലയിരുത്തിയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് എഐ സേവനം വിപുലപ്പെടുത്താൻ ആലോചിക്കുന്നതെന്നും പറഞ്ഞു.ഹജ് തീർഥാടനം വൻ വിജയമാക്കിയതിനു സൗദി ഭരണാധികാരി സൽമാൻ രാജാവിനും കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാനും വിവിധ മന്ത്രാലയ ജീവനക്കാർക്കും സൈനികർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞു.

English Summary: Over 70000 pilgrims visit Madinah since end of Hajj.