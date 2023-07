ദുബായിൽ നിന്ന് ഷാർജയിലേക്ക് 8 മിനിറ്റ് നേരത്തെ എത്താനുള്ള റോഡ് വികസന പദ്ധതിയുമായി ആർടിഎ

ദുബായ്∙ദുബായിൽ നിന്ന് ഷാർജയിലേക്ക് 8 മിനിറ്റ് നേരത്തെ എത്താനുള്ള 374 ദശലക്ഷം ദിർഹം ബജറ്റിന്റെ റോഡ് വികസന പദ്ധതിയുമായി ദുബായ് റോഡ്‌സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് അതോറിറ്റി (ആർടിഎ). ഗാർൺ അൽ സബ്ഖാ സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്ന് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് റോഡ് വഴി ഖിസൈസിന്റെയും ഷാർജയുടെയും ദിശയിൽ തിരക്കേറിയ യാത്രാ സമയം 20 മിനിറ്റിൽ നിന്ന് 12 മിനിറ്റായി കുറയ്ക്കുന്ന ഗാർൺ അൽ സബ്ഖ സ്ട്രീറ്റ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് റോഡ് ഇന്റർസെക്‌ഷൻ ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് പദ്ധതിക്ക് ആർടിഎ കരാർ നൽകി. ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് റോഡിൽ നിന്ന് വലത്തോട്ട് അൽ യലായിസ് റോഡിലേക്കുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ യാത്രാ സമയം 21 മിനിറ്റിൽ നിന്ന് ഏഴ് മിനിറ്റായി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. മണിക്കൂറിൽ 17,600 വാഹനങ്ങൾ വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള 3000 മീറ്റർ നീളമുള്ള നാല് പാലങ്ങളുടെ നിർമാണമാണ് പദ്ധതിയിലുള്ളത്.

യുഎഇ വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂമിന്റെയും ദുബായ് കിരീടാവകാശിയും എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ ചെയർമാനുമായ ഷെയ്ഖ് ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂമിന്റെയും നിർദേശപ്രകാരമാണ് പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദുബായുടെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഖച്ഛായയ്ക്കൊപ്പം നഗരവികസനത്തിന്റെയും ജനസംഖ്യാ വളർച്ചയുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഇൗ പദ്ധതി വഴിയൊരുക്കുമെന്ന് ആർടിഎ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്‌ടേഴ്‌സ് ബോർഡ് ചെയർമാൻ മത്താർ അൽ തായർ പറഞ്ഞു.

ഗാർൺ അൽ സബ്ഖ സ്ട്രീറ്റ് കോറിഡോർ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വലിയ സംരംഭത്തിന്റെ ഭാഗമായ പദ്ധതി ഷെയ്ഖ് സായിദിനെയും ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് റോഡിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഷെയ്ഖ് സായിദ് റോഡ്, ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് റോഡ്, ഫസ്റ്റ് അൽ ഖൈൽ സ്ട്രീറ്റ്, അൽ അസായേൽ സ്ട്രീറ്റ് എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ ഗതാഗതം സുഗമമായി നടക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം. പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നാല് പാലങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നു. ഗാർൺ അൽ സബ്ഖ സ്ട്രീറ്റിന്റെയും അൽ അസയേൽ സ്ട്രീറ്റിന്റെയും ജംക് ഷനിൽ 960 മീറ്റർ നീളമുള്ള പാലമാണ് ആദ്യത്തേത്. ഈ രണ്ടുവരി പാലത്തിന് മണിക്കൂറിൽ 8,000 വാഹനങ്ങൾ ഇരുവശങ്ങളിലേക്കും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും ഷെയ്ഖ് സായിദ് റോഡിനും ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് റോഡിനുമിടയിൽ സുഗമമായ ഗതാഗതം സുഗമമാക്കാനും കഴിയും. ഗാർൺ അൽ സബ്ഖ സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഖിസൈസിലേക്കും ഷാർജയിലേക്കും വടക്കോട്ട് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് റോഡിലേക്ക് പോകുന്ന രണ്ട് വരിപ്പാതകളുടെ 660 മീറ്റർ പാലമാണ് രണ്ടാമത്തേത്. ഈ പാലത്തിന് മണിക്കൂറിൽ 3,200 വാഹനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും.

700 മീറ്റർ നീളമുള്ള രണ്ടുവരി പാലമാണ് മൂന്നാമത്തേത്. ഗതാഗതം സുഗമമാക്കുകയും ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് റോഡിൽ നിന്ന് വടക്കോട്ട് ജബൽ അലി തുറമുഖത്തിന്റെ ദിശയിലുള്ള അൽ യലായിസ് റോഡിലേക്ക് പോകുന്ന ഓവർലാപിങ് ട്രാഫിക് ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മണിക്കൂറിൽ 3,200 വാഹനങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പാലത്തിന് കഴിയും. നാലാമത്തേത് 680 മീറ്റർ നീളമുള്ള രണ്ട് വരിപ്പാലമാണ്. ഇത് സുഗമമായ ഗതാഗതം ഉറപ്പാക്കുകയും ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് റോഡിൽ നിന്ന് ദുബായ് പ്രൊഡക്ഷൻ സിറ്റിയിലേക്കു പോകുന്ന സർവീസ് റോഡിലേയ്ക്കുള്ള ട്രാഫിക് കുതിച്ചൊഴുക്ക് തടയുകയും ചെയ്യും. പാലത്തിന് മണിക്കൂറിൽ 3,200 വാഹനങ്ങൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ടെന്നും അൽ തായർ പറഞ്ഞു. 7 കിലോമീറ്റർ റോഡ് വർക്ക്, ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് റോഡിന് സമാന്തരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർവീസ് റോഡിലെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ, തെരുവ് വിളക്കുകൾ, ട്രാഫിക് സിഗ്നലുകൾ, മഴവെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകാനുള്ള ശൃംഖലകൾ, ജലസേചന സംവിധാന ശൃംഖലകൾ എന്നിവയും പദ്ധതിയുടെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഗാർൺ അൽ സബ്ഖ - ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് റോഡ് ഇന്റർസെക് ഷൻ ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് പദ്ധതി കിഴക്കോട്ടും പടിഞ്ഞാറോട്ടും തന്ത്രപ്രധാനമായ റോഡ് കോറിഡോറുകൾ നവീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ആർടിഎയുടെ മാസ്റ്റർ പ്ലാനിന്റെ ഭാഗമാണ്. അൽ യലായിസ്, എക്സ്‌പോ റോഡുകൾ എന്നിവ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആർടിഎ പൂർത്തിയാക്കി. ഈ സുപ്രധാന റോഡ് ശൃംഖലകൾ ദുബായിയുടെ ഗതാഗത സംവിധാനത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും നിലവിലുള്ളതും ഭാവിയിലുള്ളതുമായ ട്രാഫിക് ഒഴുക്കിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സഹായിക്കുന്നതുമാണ്.

