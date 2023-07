ഒമാനില്‍ വാഹനാപകടം: മൂന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് സ്വദേശികള്‍ മരിച്ചു

മസ്‌കത്ത് ∙ ജബല്‍ അഖ്ദറില്‍ ഉണ്ടായ വാഹനാപകടത്തില്‍ മൂന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് സ്വദേശികള്‍ മരിച്ചു. മത്രയില്‍ നിന്നും കുടുംബ സമേതം വിനോദ യാത്രയ്ക്ക് എത്തിയ സംഘമാണ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്. ധാക്ക, കരീംപൂര്‍ സ്വദേശി ഷബീര്‍, ഭാര്യ, ഇവരുടെ ആറു മാസം പ്രായമായ കുട്ടി എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. അപകടത്തില്‍പ്പെട്ട മറ്റുള്ളവരുക്ക് പരുക്ക് ഗുരുതരമാണ്. ഇവരെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച് ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കിവരികയാണ്. മത്രയില്‍ കച്ചവടക്കാരനായ ഷബീര്‍ ദീര്‍ഘകാലമായി ഒമാനില്‍ പ്രവാസിയാണ്.

English Summary: Three Bangladeshis were killed in a car accident in Oman.