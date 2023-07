ഈദ്: എച്ച്എംസിയിൽ ചികിത്സ തേടിയെത്തിയത് 5,562 പേർ

ദോഹ∙ ബലിപെരുന്നാളിന്റെ ആദ്യ 3 ദിനങ്ങളിൽ ഹമദ് മെഡിക്കൽ കോർപറേഷന്റെ (എച്ച്എംസി) എമർജൻസി വകുപ്പുകളിൽ ചികിത്സ തേടിയത് കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും ഉൾപ്പെടെ 5,562 പേർ. ഈദിന്റെ ആദ്യ ദിനത്തിൽ മാത്രം 1,577, രണ്ടാം ദിനത്തിൽ 1,940, മൂന്നാം ദിനത്തിൽ 2,045 എന്നിങ്ങനെയാണ് ചികിത്സ തേടിയവരുടെ എണ്ണം.

ഉദരസംബന്ധമായ പ്രശ്‌നങ്ങൾ, പരുക്ക്, ഹൃദ്രോഗം, ചുമ എന്നിവയ്ക്കാണ് ഭൂരിഭാഗം പേരും ചികിത്സ തേടിയത്. പനി, ചുമ, അണുബാധ എന്നിവയെ തുടർന്ന് കുട്ടികളാണ് കൂടുതലും ചികിത്സ തേടിയത്. 3 ദിവസങ്ങളിലായി നൂറിലധികം അപകടങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.

എച്ച്എംസിയുടെ ഹമദ് ജനറൽ ആശുപത്രി, അൽ വക്ര, ഹസം മിബെറീക് ജനറൽ ആശുപത്രി, അയിഷ ബിൻത് ഹമദ് അൽ അത്തിയ്യ എന്നീ ആശുപത്രികളിലെ എമർജൻസി വിഭാഗം അവധി ദിനങ്ങളിൽ 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തന സജ്ജമായിരുന്നു.

