'നൂറു വർഷത്തെ അത്ഭുതം' നാളെ മുതൽ; വിസ്മയിപ്പിച്ച് മുന്നിലെത്തും ഡിസ്നി കഥാപാത്രങ്ങൾ

ദോഹ∙ എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും ഒന്നിച്ചാസ്വദിക്കാൻ ഡിസ്‌നി ഓൺ ഐസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന 'നൂറു വർഷത്തെ അത്ഭുതം' ജൂലൈ 4 മുതൽ 9 വരെ ലുസെയ്ൽ മൾട്ടിപർപ്പസ് ഹാളിൽ. ഖത്തർ ടൂറിസമാണ് ഷോ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.

കൗതുകവും വിസ്മയവും നിറഞ്ഞ പശ്ചാത്തലഭംഗിയിലും ദൃശ്യ–ശബ്ദ ഇഫക്ടുകളുടെ സവിശേഷതയിൽ ഐസ് സ്‌കേറ്റിങ്ങും ഡിസ്‌നിയിലെ മോന, അല്ലാവുദ്ദീൻ, ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് ബീസ്റ്റ്, ലിറ്റിൽ മെർമെയ്ഡ് സിൻഡ്രല്ല, സ്ലീപ്പിങ് ബ്യൂട്ടി, മിക്കി മൗസ്, മിന്നി മൗസ് തുടങ്ങി പ്രേക്ഷകർക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡിസ്‌നി കഥകളും കഥാപാത്രങ്ങളും വേറിട്ട കാഴ്ചാനുഭവം തരും.

രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്കും സന്ദർശകർക്കും അവധിക്കാലം ആസ്വാദകരമാക്കാനാണ് കുടുംബ സൗഹൃദ വിനോദ പരിപാടികൾ ഖത്തർ ടൂറിസം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.വെർജിൻ മെഗാ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ടിക്കറ്റുകൾ ലഭിക്കും.

English Summary: Qatar Tourism to showcase 'Disney On Ice presents 100 Years of Wonder'.