റിയാദ് ∙ അറുപതിലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ആര്‍ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് (നിര്‍മിത ബുദ്ധി) നടപ്പാക്കുന്നതിൽ ഒന്നാമതായി സൗദി അറേബ്യ. ജര്‍മനിയാണ് രണ്ടാമത്. ചൈന മൂന്നാമതെത്തി.

ടോര്‍ടോയ്‌സ് ഇന്റലിജന്‍സ് എന്ന സംഘടന നടത്തിയ സര്‍വേയിലാണ് ആഗോള റാങ്കിങ്ങില്‍ സൗദി മുന്നിലെത്തിയത്. ഏഴ് സൂചകങ്ങളിലായി നൂറിലേറെ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു നിര്‍മിത ബുദ്ധിയുടെ ആഗോള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. സര്‍ക്കാരുകളുടെ ശുഷ്‌കാന്തി, ഗവേഷണവും വികസനവും, മത്സരാധിഷ്ഠിത രംഗം, അടിസ്ഥാനസൗകര്യം തുടങ്ങിയ സൂചകങ്ങളാണ് പരിഗണിച്ചത്. ഇതില്‍ സര്‍ക്കാരുകളുടെ ശുഷ്‌കാന്തി എന്ന സൂചകത്തിലാണ് സൗദി ഒന്നാമതെത്തിയത്.

സര്‍വരംഗങ്ങളിലും നിര്‍മിതബുദ്ധിയില്‍ അധിഷ്ഠിതമായ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്താന്‍ സൗദി നിരവധി തന്ത്രങ്ങള്‍ക്കാണ് രൂപം നല്‍കിയത്. ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ ഹജ് സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും എഐ അധിഷ്ഠിത സംവിധാനങ്ങള്‍ സൗദി ഒരുക്കിയിരുന്നു. ആഗോള ക്ലാസിഫിക്കേഷനില്‍ എല്ലാ സൂചകങ്ങളും പരിഗണിക്കുമ്പോള്‍ സൗദി മുപ്പത്തൊന്നാം സ്ഥാനത്താണ് എത്തിയത്. സൗദി വിഷൻ 2030-ന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായാണ് രാജ്യം ഈ നില കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

