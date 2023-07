ദോഹ∙ ഖത്തറിലെ അല്‍ഖോറില്‍ ബുധനാഴ്ച രാത്രിയിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തില്‍ മരണമടഞ്ഞ അഞ്ച് പേരുടെയും മൃതദേഹങ്ങള്‍ നാളെ പുലര്‍ച്ചെ നാട്ടിലെത്തിക്കും. കൊല്ലം നീണ്ടകര കല്ലുംമൂട്ടില്‍ കമ്പനി കടയില്‍ തോപ്പില്‍ റോഷിന്‍ ജോണ്‍ (38), ഭാര്യ അഴീക്കല്‍ പുതുവല്‍ ആന്‍സി ഗോമസ് (29) എന്നിവരുടെ മൃതദേഹം ഇന്ന് ദോഹ പ്രാദേശിക സമയം 7.30ന് ഖത്തര്‍ എയര്‍വേയ്‌സിന്റെ ദോഹ-തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്തിലും ആന്‍സിയുടെ സഹോദരന്‍ ജിജോ ഗോമസിന്റെ (34) മൃതദേഹം 7.30ന്റെ ദോഹ-കൊച്ചി വിമാനത്തിലുമാണ് നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടു പോകുന്നത്.

Read also: യുഎഇയിലെ നിരത്തുകളിൽ സ്വയം ഓടുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കുള്ള ആദ്യ ലൈസൻസിന് അനുമതി...



ഇവര്‍ക്കൊപ്പം വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശികളായ പ്രവീണ്‍കുമാര്‍ ചന്ദ്രശേഖരന്‍ (38), ഭാര്യ നാഗലക്ഷ്മി ചന്ദ്രശേഖരന്‍ (33) എന്നിവരുടെ മൃതദേഹങ്ങള്‍ രാത്രി 10.30ന്റെ ശ്രീലങ്കന്‍ എയര്‍വേയ്‌സില്‍ തൃച്ചിയിലേക്കും കൊണ്ടുപോകും.

റോഷന്റെയും ആന്‍സിയുടെയും ജിജോ ഗോമസിന്റെയും മൃതദേഹങ്ങള്‍ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി വിമാനത്താവങ്ങളില്‍ നിന്ന് വീടുകളിലേയ്ക്ക് കൊണ്ടു പോകാന്‍ നോര്‍ക്കയുടെ ആംബുലന്‍സ് സേവനവും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യന്‍ എംബസി, ഇന്ത്യന്‍ കമ്യൂണിറ്റി ബെനവലന്റ് ഫോറം, ഖത്തര്‍ കെഎംസിസിയുടെ അല്‍ ഇഹ്‌സാന്‍ മയ്യിത്ത് പരിപാലന കമ്മിറ്റി എന്നിവരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്.

അപകടത്തില്‍ ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ റോഷന്റെയും ആന്‍സിയുടേയും ഏക മകന്‍ ഏദന്‍ (3) സിദ്ര മെഡിസിന്‍ ആശുപത്രിയില്‍ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തില്‍ ചികിത്സയിലാണ്. മാതാപിതാക്കള്‍ മരണമടഞ്ഞ സാഹചര്യത്തില്‍ രക്തബന്ധമുള്ള അടുത്ത ബന്ധു എത്തിയാല്‍ മാത്രമേ കുട്ടിയെ കൈമാറുകയുള്ളുവെന്നതിനാല്‍ ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ നിര്‍ദേശ പ്രകാരം റോഷന്റെ സഹോദരന്‍ ദോഹയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യാവസ്ഥ തൃപ്തികരമായ ശേഷമേ ഏദനെ ആശുപത്രിയില്‍ നിന്ന് ഡിസ്ചാര്‍ജ് ചെയ്യുകയുള്ളുവെന്നാണ് വിവരം.

ബലിപെരുന്നാള്‍ ദിനത്തില്‍ രാത്രിയിലാണ് ഇവര്‍ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനം അല്‍ഖോറിലെ ഫ്‌ളൈ ഓവറില്‍ വെച്ച് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്. നിയന്ത്രണം വിട്ട വാഹനം പാലത്തില്‍ നിന്ന് താഴെ വീഴുകയായിരുന്നു.

English Summary: The bodies of the five people who died in a car accident in Qatar will return home tomorrow morning