നിക്ഷേപ മന്ത്രാലയം രൂപീകരിക്കാൻ യുഎഇ; നീക്കം ആഭ്യന്തര നിക്ഷേപം ഉത്തേജിപ്പിക്കൽ

അബുദാബി∙ യുഎഇ നിക്ഷേപ മന്ത്രാലയം രൂപീകരിക്കുന്നു. മുഹമ്മദ് ഹസൻ അൽസുവൈദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരിക്കും മന്ത്രാലയമെന്ന് തിങ്കളാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചു. പുതിയ മന്ത്രാലയം രാജ്യത്തിന്റെ നിക്ഷേപ കാഴ്ചപ്പാട് വികസിപ്പിക്കുകയും സാധ്യതകൾ വർധിപ്പിക്കുകയും നടപടിക്രമങ്ങളും നിയമനിർമ്മാണവും മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. യുഎഇ വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂമിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ അബുദാബിയിലെ അൽ വതൻ പാലസിൽ ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം.

പുതിയ മന്ത്രാലയം രാജ്യത്തിന്റെ നിക്ഷേപ കാഴ്ചപ്പാട് വികസിപ്പിക്കുകയും ആഭ്യന്തര നിക്ഷേപ അന്തരീക്ഷത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. നിക്ഷേപത്തിനുള്ള ആഗോള ലക്ഷ്യസ്ഥാനമായും ആഗോള നിക്ഷേപ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ഒരു പ്രധാന പങ്കാളിയായി രാജ്യം നിലകൊള്ളുന്നുവെന്നും ഉറപ്പാക്കാൻ മത്സരക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. കീർണി 2023 ഫോറിൻ ഡയറക്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ഇൻഡെക്‌സിൽ മധ്യപൂർവദേശത്തും വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലും (മെന) രാജ്യം ഒന്നാമതായതിനാൽ യുഎഇ ഇതിനകം തന്നെ വിദേശ നിക്ഷേപകരുടെ ഉയർന്ന വിശ്വാസ്യത നേടിയിരിക്കുന്നു. 2022-ൽ ഗ്രീൻഫീൽഡ് എഫ്ഡിഐ പ്രൊജക്ടുകൾ ആകർഷിക്കുന്നതിൽ ആഗോളതലത്തിൽ ദുബായ് ഒന്നാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തി. മൊത്തം പ്രഖ്യാപിച്ച എഫ്ഡിഐ പദ്ധതികളിൽ 89.5 ശതമാനം വാർഷിക വളർച്ച കൈവരിച്ചു. 2022 ലെ ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം മൊത്തം എഫ്ഡിഐ മൂലധനം 80.3 ശതമാനം ഉയർന്നു. 2021ലെ 26.07 ബില്യൻ ദിർഹവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 2022ൽ 47 ബില്യൻ ദിർഹമാണ് ദുബായിലേയ്ക്ക് ഒഴുകിയതെന്ന് ദുബായ് എഫ്ഡിഐ മോണിറ്ററിന്റെ കണക്കുകൾ നേരത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന വസ്തുക്കളിൽ നിക്ഷേപം 200 ബില്യൻ ദിർഹം

അടുത്ത ഏഴു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പുനരുപയോഗ ഊർജത്തിന്റെ സംഭാവന മൂന്നിരട്ടിയാക്കുന്നതിനുള്ള പുതുക്കിയ ദേശീയ ഊർജ തന്ത്രത്തിനും മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകി. ദ്രുതഗതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്കിടയിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന വൈദ്യുതി ആവശ്യം നിറവേറ്റുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ഇതേ കാലയളവിൽ 150 മുതൽ 200 ബില്യൻ ദിർഹം വരെ നിക്ഷേപം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

വിതരണ ശൃംഖലകൾ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത എട്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ കുറഞ്ഞ എമിഷൻ ഹൈഡ്രജന്റെ നിർമാതാവും കയറ്റുമതിയുമെന്ന നിലയിൽ രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഹൈഡ്രജന്റെ ദേശീയ തന്ത്രത്തിനും കാബിനറ്റ് അംഗീകാരം നൽകി. ശുദ്ധമായ ഊർജത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തരങ്ങളിലൊന്നായി ഇത് അടുത്തിടെ ഉയർന്നുവന്നു. കൂടാതെ, ഹൈഡ്രജൻ മേഖലയുടെ ഗവേഷണത്തിനും വികസനത്തിനുമായി പ്രത്യേക ദേശീയ കേന്ദ്രവും രാജ്യത്ത് സ്ഥാപിക്കും. ഊർജ സംക്രമണത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാനും ഊർജ ഉപ/aഗം കുറയ്ക്കാനും ഊർജ കാര്യക്ഷമത വർധിപ്പിക്കാനും പ്രാപ്തമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നവീകരിക്കാനും ശുദ്ധമായ ഊർജത്തിനും പുതുക്കാവുന്നതുമായ 600 ബില്യൺ ദിർഹം നിക്ഷേപമാണ് യുഎഇ എനർജി സ്ട്രാറ്റജി വിഭാവനം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇന്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ട് (ഐഎംഎഫ്) അതിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ യുഎഇ റിർട്ടിൽ പറഞ്ഞു.

ദേശീയ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ വളർച്ചയും വികാസവും നിലനിർത്തുന്നതിന് സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും അപകടസാധ്യതകൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും ഏതെങ്കിലും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടുന്നതിനുമായി ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൗൺസിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതായും ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് വെളിപ്പെടുത്തി. ഇന്ന് ലോകത്തെങ്ങുമുള്ള പതിനായിരക്കണക്കിന് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് നിക്ഷേപകരുടെയും ആത്മവിശ്വാസം ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു ആഗോള സാമ്പത്തിക കേന്ദ്രമാണ് യുഎഇ. ഈ വിശ്വാസത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ഏകീകരിക്കുകയും നമ്മുടെ പരമോന്നത ദേശീയ സാമ്പത്തിക താൽപര്യങ്ങളെ സേവിക്കുന്ന വിധത്തിൽ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ട്വീറ്റിൽ വ്യക്തമാക്കി.

