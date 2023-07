ജിഡിപി വളർച്ചയിൽ നിർമിത ബുദ്ധിയും

ദോഹ∙ഖത്തറിന്റെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉൽപാദന(ജിഡിപി)ത്തിന്റെ വളർച്ചയിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (നിർമിത ബുദ്ധി) നിർണായക പങ്കു വഹിക്കും. 2030നകം സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് 8.2 ശതമാനം സംഭാവന ചെയ്യുമെന്നും മൈക്രോ സോഫ്റ്റ് അധികൃതർ.

ജനറേറ്റീവ് എഐയുടെ പൂർണ സ്വാധീനം ഇല്ലാതെ തന്നെ ആഗോള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് 15.7 ട്രില്യൻ ഡോളർ സംഭാവന ചെയ്യും. ഇതിൽ 320 ബില്യൻ ഡോളർ മധ്യപൂർവദേശത്തിലേക്കാണ്. നിർമിത ബുദ്ധി സ്വീകരിക്കലും അതിന്റെ പരിവർത്തന ഫലവും ഖത്തറിന്റെ ജിഡിപിയെ ഗണ്യമായി സ്വാധീനിക്കും.

8.2 ശതമാനമായിരിക്കും 2030നകം നിർമിത ബുദ്ധി ജിഡിപിയിലേക്ക് നൽകുകയെന്നും മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഖത്തർ ജനറൽ മാനേജർ ലന ഖലാഫ് വ്യക്തമാക്കി. സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ, തൊഴിൽ, വ്യവസായം എന്നിവയിൽ മാത്രമല്ല നിത്യ ജീവിതത്തിൽ വരെ നിർമിത ബുദ്ധി സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്.

രാജ്യത്തിന്റെ ജിഡിപിയിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സ്വാധീനം വലുതാണ് എന്നതു കൊണ്ടു തന്നെ നിർമിത ബുദ്ധി സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ വളർച്ചക്കുള്ള പ്രേരകശക്തിയായി മാറുമെന്നും ഖലാഫ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഹമദ് ബിൻ ഖലീഫ സർവകലാശാലയിലെ ഖത്തർ കംപ്യൂട്ടിങ് റിസർച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടത്തിയ പഠനവും ഖത്തറിന്റെ ജിഡിപിയിലേക്ക് നിർമിത ബുദ്ധി 2030നകം 8.2 ശതമാനം സംഭാവന നൽകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

ഖത്തറിന്റെ തൊഴിൽ വിപണിയിൽ നിർമിത ബുദ്ധിയുടെ സ്വാധീനം എന്ന തലക്കെട്ടിലാണ് പഠനം നടത്തിയത്. ഖത്തറിന്റെ ആരോഗ്യം, നീതിന്യായം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ മേഖലകളിൽ നിർമിത ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

അതിവേഗതയിലുള്ള സാങ്കേതിക വികസനത്തിന് അപ്പുറം സമയവും പ്രവർത്തനച്ചെലവും ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാമെന്നതു മാത്രമല്ല പ്രവേശനക്ഷമതയും കാര്യക്ഷമതയും വർധിപ്പിച്ച് സ്ഥാപനങ്ങളെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിലും നിർമിത ബുദ്ധിക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട്.

English Summary: Artificial Intelligence to contribute 8.2 percent to Qatar's GDP by 2030.