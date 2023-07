ശുചീകരണം അതിവേഗം ബഹുദൂരം; ദുബായ് കടപ്പുറം സൂപ്പർ ക്ലീൻ

ദുബായ്∙ ഒരാഴ്ചത്തെ അവധി ആഘോഷങ്ങൾക്കു ശേഷവും ദുബായ് കടപ്പുറം സൂപ്പർ ക്ലീൻ. ആഘോഷിക്കാനെത്തിയവർ അവശേഷിപ്പിച്ച മാലിന്യങ്ങളിൽ ഒന്നു പോലും തീരത്ത് കാണാനില്ല. ബീച്ച് ശുചിയാക്കലിനു മാത്രം മുനിസിപ്പാലിറ്റി 72 പേരെ 24 മണിക്കൂറും ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിയോഗിച്ചിരുന്നു.

19 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ദുബായ് ബീച്ചിനെ മേഖല തിരിച്ചാണ് ശുചീകരിച്ചത്. ദെയ്റ, ബർദുബായ് മേഖലയിൽ 48 തൊഴിലാളികളുണ്ടായിരുന്നു. മംസാറിൽ 24 പേരും.

മാലിന്യ നീക്കത്തിന് വാഹനങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ദെയ്റയിലും ബർദുബായിലും ഓരോ 50 മീറ്റർ ഇടവിട്ട് 216 മാലിന്യ സംഭരണികൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. ജുമൈറ 2, 3, ഉം സുഖിം1 എന്നിവിടങ്ങളിലെ രാത്രികാല ബീച്ചിലും ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു.

English Summary: 72-member team to work around the clock to clean 19km of public beaches in Dubai.