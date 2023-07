സൗദിയിൽ അഞ്ച് തീവ്രവാദികളുടെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കി

ദമാം∙ കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിൽ തീവ്രവാദ കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടെ നാല് സൗദികളും ഒരു ഈജിപ്തുകാരനുമടക്കം അഞ്ച് പ്രതികളുടെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കി.

Read also: ഖത്തറിലെ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ച മൂവരുടെയും സംസ്കാരം ഇന്ന്...





ഈജിപ്തുകാരന്‍ ത്വല്‍ഹ ഹിഷാം, മുഹമ്മദ് അബ്ദു, സൗദി പൗരന്മാരായ അഹ്മദ് ബിന്‍ മുഹമ്മദ് ബിന്‍ അഹ്മദ് അസീരി, നസ്സാര്‍ ബിന്‍ അബ്ദുല്ല ബിന്‍ മുഹമ്മദ് അല്‍മൂസ, ഹമദ് ബിന്‍ അബ്ദുല്ല ബിന്‍ മുഹമ്മദ് അല്‍മൂസ, അബ്ദുല്ല ബിന്‍ അബ്ദുറഹ്മാന്‍ ബിന്‍ അബ്ദുല്‍ അസീസ് അല്‍തുവൈജിരി എന്നിവരുടെ ശിക്ഷയാണ് നടപ്പാക്കിയത്.

ആരാധനാലയത്തിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയതിനാണ് ഇവരെ ശിക്ഷിച്ചതെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ആക്രമണത്തില്‍ അഞ്ചു പേര്‍ കൊല്ലപ്പെടുകയും ഏതാനും പേര്‍ക്ക് പരുക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സുരക്ഷാ സൈനികര്‍ക്കും ആരാധനാ കേന്ദ്രത്തിനും നേരെ വെടിവയ്പ്പ് നടത്തിയ ഈജിപ്തുകാരന്‍ ബെല്‍റ്റ് ബോംബ് സ്‌ഫോടനത്തിലൂടെ സ്വയം ചാവേറാക്രമണം നടത്താനും ശ്രമിച്ചിരുന്നു.

ഭീകരരായ അഹ്മദും നസ്സാറും ഹമദും ഈജിപ്തുകാരനൊപ്പം ഭീകര സംഘത്തില്‍ ചേര്‍ന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും ആരാധനാ കേന്ദ്രത്തിനു നേരെയുള്ള ആക്രമണം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിലും നടപ്പാക്കുന്നതിലും പങ്ക് വഹിക്കുകയും ചെയ്തു. അബ്ദുല്ല ഭീകരാക്രമണ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് മുന്‍കൂട്ടി അറിഞ്ഞിട്ടും അതേ കുറിച്ച് സുരക്ഷാ വകുപ്പുകളെ അറിയിക്കാതിരിക്കുകയും തീവ്രവാദി സംഘത്തില്‍ ചേര്‍ന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ പിന്നീട് ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട തീവ്രവാദിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചതായും തെളിഞ്ഞിരുന്നു.

English Summary: Five terrorists were executed in Saudi Arabia ​