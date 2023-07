അടുത്ത വർഷം ചെലവ് കുറഞ്ഞ ഹജ് പാക്കേജ് വിപുലീകരിക്കും

മക്ക∙ അടുത്ത വർഷം മുതൽ ചെലവ് കുറഞ്ഞ ഹജ് പാക്കേജ് വിപുലീകരിക്കുമെന്ന് സൗദി അറേബ്യ. ആഭ്യന്തര തീർഥാടകർക്ക് ഈ വർഷം നടപ്പാക്കിയ 3984 റിയാലിന്റെ പദ്ധതിയുടെ വിജയത്തെ തുടർന്നാണ് തീരുമാനം.

സാമ്പത്തിക ശേഷി കുറഞ്ഞ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ഹജ് നിർവഹിക്കാൻ അവസരം ഒരുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പദ്ധതി വിപുലീകരിക്കുന്നതെന്ന് സൗദി ഹജ് സഹ മന്ത്രി അബ്ദുൽ ഫതാഹ് മഷാത് പറഞ്ഞു.ഭാവിയിൽ രാജ്യാന്തര തീർഥാടകർക്കും ഇത്തരമൊരു അവസരം ഒരുക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചും ആലോചിക്കുമെന്നും സൂചിപ്പിച്ചു.

കുറ്റമറ്റ സുരക്ഷ ഒരുക്കിയെന്ന് സൗദി ആഭ്യന്തര മന്ത്രി

മക്ക∙ ഹജ് വേളയിൽ സൗദി അറേബ്യയുടെ സുരക്ഷ കുറ്റമറ്റതായിരുന്നുവെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും സുപ്രീം ഹജ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനുമായ അബ്ദുൽ അസീസ് ബിൻ സൗദ് ബിൻ നായിഫ് പറഞ്ഞു. 150 രാജ്യങ്ങളിലെ 18.6 ലക്ഷത്തിലേറെ പേർ ഹജ് നിർവഹിച്ചെങ്കിലും തീർഥാടനം തടസ്സപ്പെടുകയോ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. മതിയായ ആരോഗ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കിയതിനാൽ ഹാജിമാർക്കിടയിൽ പകർച്ച വ്യാധികളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും പറഞ്ഞു. സമസ്ത മേഖലകളുടെയും ഏകോപനത്തിലൂടെ തീർഥാടകർക്കു മികച്ച സേവനം നൽകാൻ സാധിച്ചതായും പറഞ്ഞു.

English Summary: Saudi Arabia likely to expand economic package for Haj 2024.