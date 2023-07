അലീഷ മൂപ്പൻ എസ്ആർടിഐപി ഡയറക്ടർ

ഷാർജ∙ ഭരണ, സാമ്പത്തിക, നിയമ കാര്യങ്ങളിൽ സമ്പൂർണ അധികാരം നൽകി ഷാർജ റിസർച് ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇന്നവേഷൻ പാർക്ക് പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചു. പ്രത്യേക ഉത്തരവിലൂടെ ഭരണാധികാരി ഡോ. ഷെയ്ഖ് സുൽത്താൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഖാസിമിയാണ് എസ്ആർടിഐപി പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചത്.

ഷെയ്ഖ ബോദൗർ ബിൻത് സുൽത്താൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഖാസിമിയാണ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് അധ്യക്ഷ. മലയാളി വ്യവസായിയും ആസ്റ്റർ ഡിഎം ഹെൽത്ത് കെയർ ഡപ്യൂട്ടി മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ അലീഷ മൂപ്പനെ ഡയറക്ടറായി നിയമിച്ചു. ഖാലേദ് ബിൻ അൽവലീദ് ബിൻ തലാൽ ബിൻ അബ്ദുല്ലസീസ് അൽ സൗദ് രാജകുമാരൻ ഉൾപ്പടെ 16 പേരാണ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൽ ഉള്ളത്. 4 വർഷത്തേക്കാണ് നിയമനം.

ആവശ്യമെങ്കിൽ കാലാവധി നീട്ടാനും ബോർഡ് പുനർ നിയമിക്കാനും സാധിക്കും. ഷാർജ സർക്കാരിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലാണ് എസ്ആർടിഐപി. ഗവേഷണ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുക, ശാസ്ത്ര കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾക്ക് സാങ്കേതിക സൗകര്യം ഒരുക്കുക, ഗവേഷണ രംഗത്ത് ഷാർജയുടെ സ്ഥാനം ലോക ഭൂപടത്തിൽ എത്തിക്കുക, വൈജ്ഞാനിക സമ്പദ് ഘടനയ്ക്ക് സഹായകരമാകുന്ന വിധത്തിൽ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക ഗവേഷണം പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന വിഷയങ്ങളാണ് എസ്ആർടിഐപി കൈകാര്യം ചെയ്യുക.

എസ്ആർടിഐപിയുടെ അധികാരങ്ങൾ

അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം അടക്കം എസ്ആർടിഐപിയുടെ സ്ഥാപിത ലക്ഷ്യം നേടാൻ ആവശ്യമായ നയ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് ബോർ‍ഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിനു സമ്പൂർണ അധികാരമുണ്ട്. കമ്പനികൾ രൂപീകരിക്കുക, പദ്ധതികൾ തുടങ്ങുക, സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങുക എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം എസ്ആർടിഐപിക്ക് സമ്പൂർണ സ്വയം ഭരണ അധികാരമുണ്ടാകും. ഫ്രീസോൺ പദവിയുള്ളതിനാൽ പുതിയ കമ്പനികൾ തുടങ്ങുന്നതിനു മറ്റു സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങളില്ല. പുതിയ കമ്പനികളുടെ റജിസ്ട്രേഷൻ ലൈസൻസ്, ഫീസ് ഈടാക്കൽ എല്ലാം എസ്ആർടിഐപിക്ക് നേരിട്ടു ചെയ്യാം.

പാർക്കിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിൽ എസ്ആർടിഐപിക്ക് നിക്ഷേപം നടത്താനുള്ള അധികാരവും ഉണ്ട്. ഗവേഷണ, പരീക്ഷണ വിഷയങ്ങളിൽ രാജ്യത്തും രാജ്യത്തിനു പുറത്തും നടക്കുന്ന സമ്മേളനങ്ങളിൽ ഷാർജയെ എസ്ആർടിഐപി പ്രതിനിധീകരിക്കും. രാജ്യത്തെ മറ്റു ഫ്രീ സോണുകളുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെടാനും ഇവിടത്തെ കമ്പനികൾക്ക് മറ്റു ഫ്രീസോണുകളിലും തിരിച്ചും ഓഫിസുകൾ തുറക്കാനും എസ്ആർടിഐപി വഴി സാധിക്കും.

പാർക്കിനുള്ളിലെ കമ്പനികളുടെ നിയമപരമായ തർക്കങ്ങളിൽ തീർപ്പു കൽപ്പിക്കാനുള്ള ജുഡീഷ്യൽ അധികാരവും എസ്ആർടിഐപിക്കുണ്ട്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഷാർജ, അമേരിക്കൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് ചാൻസലർമാരും ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിലുണ്ട്.

