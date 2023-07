ബ്രെയിൻ അന്യൂറിസം ബാധിച്ച് ഒരു മാസം കോമയിലായിരുന്ന ബ്യൂട്ടി ഇൻഫ്ലുവൻസർ ജാക്കിക്ക് ബോധം തെളിഞ്ഞു

ദുബായ്∙ ബ്രെയിൻ അന്യൂറിസം ബാധിച്ച് ഒരു മാസമായി കോമയിലായിരുന്ന ബ്യൂട്ടി ഇൻഫ്ലുവൻസർ ജാക്കി മില്ലർ ജെയിംസിന് ബോധം തെളിഞ്ഞു. ഒൻപത് മാസം ഗർഭിണിയായിരിക്കെയാണ് ജാക്കി കോമയിലേക്ക് പോയത്.

(Photo:instagram/jaxandrose)

‘‘ജാക്കിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്‌നേഹപൂർവമായ പ്രാർത്ഥനകൾ ഫലിച്ചു. അവൾ കോമയിൽ നിന്നും ഉണർന്നിരിക്കുന്നു. ജാക്കിയെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ന്യൂറോളജിക്കൽ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.’’ – കുടുംബം സമൂഹമാധ്യത്തിലൂടെ അറിയിച്ചു.

(Photo:instagram/jaxandrose)

‘‘കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ആഴ്‌ചകൾ ഹൃദയഭേദകമായിരുന്നു. എന്നാലും കുടുംബത്തിൽ നിന്നും സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും അപരിചിതരിൽ നിന്നുമുള്ള സ്‌നേഹത്തിന്റെയും പിന്തുണയുടെയും ഔദാര്യത്തിന്റെയും അപാരമായ ഒഴുക്ക് കുടുംബത്തിന് ലഭിച്ചു.’’ – കുടുംബം വ്യക്തമാക്കി.

കലിഫോർണിയ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസറായ ജാക്കിയുടെ പ്രസവത്തിനായി തീരുമാനിച്ചിരുന്ന തീയതിക്ക് ഒരാഴ്ച്ച മുൻപാണ് അന്യൂറിസം കാരണം തലച്ചോറിൽ രക്തസ്രാവമുണ്ടായത്. ഗുരുതരവാസ്ഥയിലായ ജാക്കിയെ ഭർത്താവ് ഉടൻ തന്നെ ഓസ്റ്റിൻ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. തുടർന്ന് ജാക്കിക്ക് ഒരേസമയം അടിയന്തര സി-സെക്ഷനും ബ്രെയിൻ സർജറിയും നടത്തി.

(Photo:instagram/jaxandrose)

ജൂൺ എട്ടിനാണ് ഈ വിവരം കുടുംബം സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ അറിയിച്ചത്. ജാക്കി കോമയിലാണെന്നും വെളിപ്പെടുത്തി.

അഞ്ച് വ്യത്യസ്ത ശസ്ത്രക്രിയകളിലാണ് ജാക്കിയുടെ തലോച്ചറിൽ നടത്തിയത്. 12 ദിവസം ജാക്കി ജന്മം നൽകിയ പെൺകു​ഞ്ഞ് എൻഐസിയുവിൽ പരിചരണത്തിലായിരുന്നു. കോമയിലായിരുന്ന ജാക്കിയുടെ മാറിൽ കിടക്കുന്ന മകളുടെ ചിത്രം സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ നോവായി മാറി.

ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്തോറും കൂടുതൽ പുരോഗതി പ്രാപിക്കുന്നുണ്ട് ജാക്കിയെന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു. ഇനിയും ദീർഘമായ ചികിത്സ വേണ്ടിവരും പൂർണ്ണമായി സുഖം പ്രാപിക്കാനായിയെന്ന് കുടംബം അറിയിച്ചു.

