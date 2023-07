ഉല്ലസിക്കാൻ സമ്മർ ക്യാംപുകൾ ഉടൻ

അബുദാബി∙ അവധിക്കാലം ആഘോഷമാക്കാൻ യുഎഇയിൽ സമ്മർ ക്യാംപ്. വേനൽ അവധിക്കാലത്ത് നാട്ടിൽ പോകാത്ത കുട്ടികൾക്കാണ് വിനോദത്തിലൂടെ വിജ്‌ഞാനം പകരുന്ന സമ്മർ ക്യാംപ് ഒരുങ്ങുന്നത്. അംഗീകൃത ഇന്ത്യൻ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അവധിക്കാല ക്യാംപിനു ഒരാഴ്ച മുതൽ ഒരു മാസം വരെ ദൈർഘ്യമുണ്ട്.

ഉല്ലസിച്ചും കഥ പറഞ്ഞും പാട്ടുപാടിയും നൃത്തം ചെയ്തും അവധിക്കാലം ആഘോഷമാക്കാനാണ് സംഘാടകരുടെ പദ്ധതി. കലാസാഹിത്യ, ശാസ്ത്ര, സാങ്കേതിക രംഗത്തെ നൂതന അറിവുകൾ പകരുന്നതോടൊപ്പം നാട്ടറിവുകളും കുട്ടികളെ പരിചയപ്പെടുത്തും. പ്രവാസി ബാല്യങ്ങൾക്കു ജന്മനാടിന്റെ തനിമയും സംസ്കാരവും ആചാരങ്ങളുമെല്ലാം പകരാൻ ക്യാംപ് നടത്തി പരിചയമുള്ള പ്രമുഖ വ്യക്തികളെ കേരളത്തിൽനിന്ന് എത്തിക്കും.

∙ ഇന്ത്യൻ ഇസ്‍ലാമിക് സെന്റർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഇൻസൈറ്റ് സമ്മർ ക്യാംപ് ഈ മാസം 7 മുതൽ 16 വരെ വൈകിട്ട് 5.30 മുതൽ 9.30 വരെ നടക്കും. കെജി മുതൽ ബിരുദ തലം വരെയുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്ക് പങ്കെടുക്കാം. അബുദാബി സിറ്റി, ബനിയാസ്, മുസഫ, മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് സിറ്റി എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്ന് വാഹന സൗകര്യം ഉണ്ടാകും. വിവരങ്ങൾക്ക് 02–6424488, 0501195750, 050 1676745.

∙ കേരള സോഷ്യൽ സെന്റർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വേനൽത്തുമ്പികൾ ഈ മാസം 10 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 5 വരെ നടക്കും. കേരള സംഗീത അക്കാദമി അവാർഡ് ജേതാവ് കോട്ടയ്ക്കൽ മുരളി, നാടക പ്രവർത്തകൻ ശ്രീജിത്ത് കാഞ്ഞിലശ്ശേരി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകും. ശനി, ഞായർ ഒഴികെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വൈകിട്ട് 6 മുതൽ 9 വരെയാണ് ക്യാംപ്. കുട്ടികളുടെ സർഗാത്മക കഴിവുകൾ വളർത്താനും ഭയമില്ലാതെ പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാനും ക്യാംപ് അവസരമൊരുക്കും. ചിത്ര രചന, ഗണിതം, കരകൗശല വസ്തുക്കളുടെ നിർമാണം, പ്രസംഗ പരിശീലനം, വായന തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടായിരിക്കും. വിവരങ്ങൾക്ക് 026314455

∙ അബുദാബി മലയാളി സമാജം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വേനൽ വിസ്മയം 15ന് തുടങ്ങും. 2 ആഴ്ച നീളുന്ന ക്യാംപ് വൈകിട്ട് 4.30 മുതൽ രാത്രി 8.30 വരെ. വാഹന സൗകര്യമുണ്ട്. സ്റ്റുഡൻസ് മോട്ടിവേഷൻ സ്പെഷലിസ്റ്റ് ജാബിർ സിദ്ദിഖ് ക്യാംപിനു നേതൃത്വം നൽകും. ആദ്യം റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന 100 കുട്ടികൾക്ക് മുൻഗണന. ഫോൺ 025537600, 0524414455, info@samajam.com

∙ അബുദാബി ഇന്ത്യ സോഷ്യൽ ആൻ‍ഡ് കൾചറൽ സെന്ററിന്റെ സമ്മർ ക്യാംപ് (ഫിയസ്റ്റ 2023) 16 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 5 വരെ നടക്കും. 9 മുതൽ 17 വയസ്സു വരെയുള്ളവർക്ക് പങ്കെടുക്കാം. ഷിജിൽ കുമാറാണ് ക്യാംപ് ഡയറക്ടർ. റോബട്ടിക്, സയൻസ്, ഗെയിംസ്, ടാലന്റ് ഷോ, വാർണർ ബ്രോസ് യാത്ര തുടങ്ങിയവയുണ്ട്.

English Summary: Indian associations to start summer camp for kids during vacation.