ജ്വല്ലറിയിൽ നിന്ന് സ്വർണാഭരണങ്ങളും 40,000 ദിർഹവും കവർന്നു 'മുങ്ങി'; സംഘത്തെ 12 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പിടികൂടി അജ്മാൻ പൊലീസ്

അജ്മാൻ∙ കവർച്ചാ സംഘത്തെ 12 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പിടികൂടി അജ്മാൻ പൊലീസ്. ജ്വല്ലറിയിൽ നിന്ന് 11 ലക്ഷം ദിർഹം വിലമതിക്കുന്ന സ്വർണാഭരണങ്ങളും 40,000 ദിർഹം പണവുമാണ് സംഘം കവർച്ച ചെയ്തത്.

വിവരം ലഭിച്ചതനുസരിച്ച് പൊലീസ് എത്തിയപ്പോൾ മൂന്ന് പേരും പലതവണ വസ്ത്രം മാറ്റിയും മുഖംമൂടി ധരിച്ചും രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ, പൊലീസിന്റെ തന്ത്രപൂർവമായ നീക്കം ഫലം കണ്ടു. ഷാർജ പൊലീസിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് അജ്മാൻ പൊലീസ് മൂന്ന് പ്രതികളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. മോഷ്ടിച്ച ആഭരണങ്ങളും പണവും കണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്തു. കവർച്ചാ സംഘം ജ്വല്ലറിയിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ അലാറം ബെൽ അടിച്ചില്ലെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. ഇതാണ് കവർച്ചയെക്കുറിച്ചറിയാൻ വൈകിയത്. എ.ജി., ടി.ഡി, എസ്.എ എന്നിങ്ങനെ പേരുകളുള്ള മൂന്ന് അറബ് വംശജരാണ് പ്രതികള്‍.

Content Summaery : 3 Arrested by Ajman Police for Robbing in Jewellery