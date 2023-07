ഇനി പ്രിയം പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ബാഗുകളോട്

ദോഹ∙ ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകൾ നിരോധിച്ചതോടെ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ബാഗുകൾക്ക് പ്രിയമേറുന്നു. രാജ്യത്തെ ഷോപ്പിങ് സമുച്ചയങ്ങളിലും വിൽപനശാലകളിലുമെല്ലാം വിവിധതരം പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ബാഗുകളുണ്ട്.

കടലാസ്, ചണം, പരുത്തി, ജീർണവസ്തുക്കൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ബാഗുകളാണ് മിക്കയിടങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. രാജ്യാന്തര പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് രഹിത ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൂടുതൽ പുതുമയാർന്ന പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ബാഗുകൾ വാണിജ്യശാലകൾ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്.

പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ബാഗുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് മാളുകളിലെത്തുന്നവർക്ക് നഗരസഭ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സഹകരണത്തിൽ ബോധവൽക്കരണ ക്യാംപെയ്‌നും നടത്തുന്നുണ്ട്. 2022 നവംബർ 15 മുതലാണ് രാജ്യത്ത് ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകൾക്ക് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയത്.

നിലവിൽ പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകൾ, കടലാസ് ബാഗുകൾ, തുണി സഞ്ചികൾ, വേഗത്തിൽ ജീർണിക്കുന്നവ എന്നിങ്ങനെ 4 തരം ബാഗുകൾ ഉപയോഗിക്കാനാണ് അനുമതി. പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകളിൽ പുനരുപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നതോ ആണെന്ന് വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചിഹ്നം അച്ചടിച്ചിരിക്കണമെന്നും വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. നിരോധിച്ച ബാഗുകളുടെ ഉപയോഗമറിയാൻ വാണിജ്യശാലകളിൽ കർശന പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട്.

