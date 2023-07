യാത്രാമേഖലയിൽ വരുമാനത്തേക്കാൾ വലിയ ചെലവ്

ദോഹ∙ ഈ വർഷം ആദ്യപാദം രാജ്യത്തിന്റെ യാത്രാ മേഖലയിലെ ചെലവ് 1,310 കോടി റിയാൽ. വരുമാനം 680 കോടി റിയാലും. സാമൂഹിക, സാംസ്‌കാരിക മേഖലകളിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വൈവിധ്യമായ പരിപാടികൾ വർധിച്ചതോടെയാണ് ജനുവരി മുതൽ മാർച്ച് വരെയുള്ള ആദ്യ പാദത്തിൽ യാത്രാ മേഖലയിലെ ചെലവിടൽ 1,310 കോടി റിയാലായി ഉയർന്നത്.

അതേസമയം വരുമാനം 2022 ആദ്യ പാദത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 52 %വർധിച്ച് 680 കോടി റിയാലായി. ട്രാൻസ്‌പോർട്ടേഷൻ മേഖലയിലെ ചെലവ് 970 കോടി റിയാൽ ആയി കുറഞ്ഞു.വാർഷികാടിസ്ഥാനത്തിൽ 12.3 ശതമാനമാണ് കുറഞ്ഞത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ആദ്യ പാദത്തിൽ 1,100 കോടി റിയാൽ ആയിരുന്നു ചെലവ്.

ഖത്തർ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്‌മെന്റ് ഡേറ്റകളിലാണ് രാജ്യത്തിന്റെ വരവ്-ചെലവ് കണക്കുകൾ വിശദമാക്കിയത്.

English Summary: Qatar travel spending hits $3.59bn in first three months of 2023.