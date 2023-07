ജിദ്ദ∙ കേരളത്തിലെ ഹാജിമാരുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള വർധനവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സംസ്ഥാന ഹജ് കമ്മിറ്റി നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളാണ് മൂന്ന് ഹജ്ജ് എംബാർക്കേഷൻ പോയിന്‍റുകൾ അനുവദിക്കാൻ സാഹചര്യമൊരുക്കിയതെന്ന് സംസ്ഥാന ഹജ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സി. മുഹമ്മദ് ഫൈസി പറഞ്ഞു.

ഇത്തവണത്തെ ഹജിന് സ്വകാര്യ ഗ്രൂപ്പുകൾ വഴി അപേക്ഷ നൽകിയ 1275 പേർക്ക് അവസാന നിമിഷത്തിൽ യാത്ര മുടങ്ങിയ സംഭവം വൈകിയാണ് അറിഞ്ഞതെന്നും എന്നാൽ വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയ ഹജ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രതിനിധികളോട് പരാതി നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും തയ്യാറായില്ലെന്നും അറിയിച്ചു. ജിദ്ദ ഇന്ത്യൻ മീഡിയ ഫോറം സംഘടിപ്പിച്ച മീറ്റ് ദ് പ്രസ് പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

നാട്ടിൽനിന്ന് വരുന്ന വൊളൻറിയർമാരെക്കുറിച്ച് പരാതി ഉയരുന്നുണ്ട്. ഉറുദു ഭാഷയിലെ പരിജ്ഞാന കുറവ് വല്ലാതെ പ്രയാസങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നതായി അറിയാൻ സാധിച്ചു. സൗദിയിൽനിന്നുള്ള അറിയിപ്പ് വൈകിയതിനാൽ നറുക്കെടുപ്പ് വൈകി. ഇത് മൂലം പലർക്കും പഠനക്ലാസ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. മുൻ വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത്തവണ ഹാജിമാരുടെ മരണം 90ൽ താഴെയായി കുറഞ്ഞു. ചിലർ ഇപ്പോഴും ചികിത്സയിലാണ്. മദീനയിൽ അടുക്കള സൗകര്യമില്ലാത്തതിനാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ മുൻകൈയ്യെടുത്ത് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഭക്ഷണത്തിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊരുക്കി. സൗദിയിലെ മലയാളി സന്നദ്ധ സേവകരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളറെ മികച്ചതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

