ഗോ ഫസ്റ്റ് എയർ ഇനിയും പറന്നില്ല; ടിക്കറ്റ് തുക തിരിച്ചുകിട്ടാതെ പ്രതിസന്ധിയിലായി ഒട്ടേറെ പ്രവാസികൾ

ദുബായ് ∙ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെത്തുടർന്ന് റദ്ദാക്കിയ ഗോ ഫസ്റ്റ് എയർ വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ ടിക്കറ്റെടുത്തിരുന്ന പ്രവാസികളുടെ പണം ഇതുവരെയും തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ല. ഇതുമൂലം മലയാളികളടക്കം ഒട്ടേറെ പ്രവാസികൾ പ്രതിസന്ധിയിലായി. പലരും നാലും അഞ്ചും പേരടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തിന് യാത്ര ചെയ്യാനായിരുന്നു നല്ലൊരു സംഖ്യ ചെലവഴിച്ച് ടിക്കറ്റുകൾ എടുത്തത്. കണ്ണൂര്‍ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിലേയ്ക്ക് ടിക്കറ്റെടുത്തവരാണ് ആശങ്കയിൽ കഴിയുന്നത്. ജൂൺ 30ന് പ്രശ്നങ്ങൾ തീർന്ന് ഗോ ഫസ്റ്റ് എയർ പുനരാരംഭിക്കുമെന്നും വൈകാതെ പണം തിരിച്ചുനൽകുമെന്നുമായിരുന്നു അധികൃതർ നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നത്. ഈ മാസം ആറ് വരെയാണ് സർവീസ് റദ്ദാക്കിയതെന്ന് പിന്നീട് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ഏറ്റവുമൊടുവിൽ 10 വരെയെന്നും അറിയിച്ചു.

Read also: സൗദിയിൽ വിമാന യാത്രക്കാരുടെ ബാഗേജിൽ 30 ഇനം വസ്തുക്കൾ നിരോധിച്ചു...





ഗഫൂറും സിയാദും ( Photo Supplied).

മുൻപ് ഗോ എയർ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഗോ ഫസ്റ്റ് എയർലൈൻസ് പാപ്പരത്വ നടപടികളിലേയ്ക്ക് നീങ്ങുന്നതിനാൽ അനിശ്ചിതത്വത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണ്. റെസല്യൂഷൻ പ്രഫഷണൽ (ആർപി) ഭാഗത്ത് നിന്ന് ശുഭസൂചനകളുണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും പാപ്പരത്വ നടപടികള്‍ തുടരുന്നതും പുനരാരംഭിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന തീയതികൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഇതിൽ ടിക്കറ്റെടുത്തവരിൽ ആശങ്കയുയർത്തുന്നു.

അടുത്ത രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എയർലൈൻ പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന് ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ (ഡിജിസിഎ) അനുമതി നൽകിയേക്കാമെന്നാണ് സൂചന. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മൂലം ഈ വർഷം മേയ് മൂന്ന് മുതലായിരുന്നു ഗോ ഫസ്റ്റ് എയർ കണ്ണൂരിലേയ്ക്ക് അടക്കം സർവീസ് നിർത്തിയത്. ജൂണ്‍ 28ന് വീണ്ടും സർവീസ് തുടങ്ങുമെന്ന് പ്രസ്താവനയും പുറത്തുവന്നു. യാത്രാ തടസം നേരിട്ടവർക്ക് വേണ്ട സഹായം നൽകുമെന്നും ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നവരുടെ പണം ഉടൻ തിരിച്ചു നൽകുമെന്നും അന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, പണം ഇതു വരെ മിക്കവർക്കും കിട്ടിയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, അധികൃതരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പലർക്കും മറുപടി പോലും ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് വ്യാപക പരാതി. പിന്നീട് ഒട്ടേറെ തവണ വിമാനങ്ങളുടെ സർവീസ് റദ്ദാക്കൽ നീട്ടി. മേയ് ആദ്യം എയർലൈൻ സ്വമേധയാ പാപ്പരത്തത്തിന് അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നു, അതിനുശേഷം പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്തംഭിക്കുകയായിരുന്നു.

വാലെ അക്കൗണ്ടിൽ പണമുണ്ടെന്ന്; പക്ഷേ...

സാബിത്തും കുടുംബവും (Photo Supplied)

മേയ് 19ന് കുടുംബത്തിന് നാട്ടിലേയ്ക്ക് പോകാനായി ടിക്കറ്റെടുത്ത തനിക്ക് 33,000 രൂപ കിട്ടാനുണ്ടെന്ന് സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന തലശ്ശേരി കീഴ് മാടം സ്വദേശി സിയാദ് മനോരമ ഓൺലൈനിനോട് പറഞ്ഞു. ദുബായിൽ നിന്ന് കണ്ണൂരിലേക്കാണ് ടിക്കറ്റ് എടുത്തത്. വിമാനം റദ്ദാക്കിയതോടെ യാത്ര മുടങ്ങി. പിന്നീട് മറ്റു എയർലൈനിൽ ടിക്കറ്റെടുക്കാൻ കൂടുതൽ പണം ചെലവഴിക്കേണ്ടി വന്നു. ഗോ ഫസ്റ്റ് എയർ ടിക്കറ്റിന് ചെലവഴിച്ച പണം എന്ന് തിരിച്ചുകിട്ടുമെന്ന് യാതൊരു അറിയിപ്പുമില്ല. അധികൃതരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള മൗനം അവസാനിപ്പിച്ച് യാത്രക്കാരുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണം. ഇതിന് സംസ്ഥാന സർക്കാരും എംപിമാരും ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്‍റും ഇടപെടണമെന്നും സിയാദ് പറഞ്ഞു.

(Photo: Twitter/ Go First Air)

മേയ് 24ന് കുടുംബം നാട്ടിലേയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് കണ്ണൂരിലെ ട്രാവൽ ഏജൻസിയിൽ നിന്ന് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് ഗോ ഫസ്റ്റ് എയറിൽ ടിക്കറ്റെടുത്ത വകയില്‍ തനിക്ക് 39,147 രൂപ ലഭിക്കാനുണ്ടെന്ന് കണ്ണൂർ സ്വദേശി ഗഫൂര്‍ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ സർവീസ് നിർത്തിയ കാര്യമറിഞ്ഞ് ട്രാവൽ ഏജൻസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ കൃത്യമായ മറുപടി തരാനായില്ല. പിന്നീട് എയർലൈൻസ് ഓഫീസിനെ സമീപിച്ചപ്പോൾ പണം ട്രാവൽ ഏജൻസിയുടെ വാലെ അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നായിരുന്നു മറുപടി.

പക്ഷേ, അത് തങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും വിമാന സർവീസ് പുനരാരംഭിച്ച് വേറെ ആരെങ്കിലും ടിക്കറ്റെടുത്താൽ ആ തുക വാങ്ങി തരാനേ കഴിയൂ എന്നാണ് ട്രാവൽ ഏജൻസിക്കാര്‍ പറയുന്നത്. ഇതോടെ കുടുംബത്തിന്‍റെ യാത്ര പാതിവഴിയിലായി. സീസണായതിനാൽ മിക്ക വിമാനങ്ങളിലും ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് വളരെ ഏറെയായിരുന്നു. ജൂൺ ഒന്നിന് മക്കൾക്ക് സ്കൂൾ തുടങ്ങുന്നതിനാൽ എയർ ഇന്ത്യയിൽ 54,000 രൂപയ്ക്ക് ടിക്കറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നു. 15,000 രപയോളം അധികം കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു എന്നതു മാത്രമല്ല, 40,000 രൂപ ഗോ ഫസ്റ്റ് എയറിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാനുമുണ്ട്. നാലംഗ കുടുംബത്തിന് ജൂൺ 21ന് കോഴിക്കോട്ടേയ്ക്ക് പോകാനായി മലപ്പുറം ചങ്ങരംകുളം സ്വദേശിയും ദുബായിൽ എൻജിനീയറുമായ സാബിത് 80,000 രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് ഗോ ഫസ്റ്റ് എയറിൽ ടിക്കറ്റെടുത്തത്. വിമാന റദ്ദാക്കിയതോടെ പ്രതിസന്ധിയിലായി. പിന്നീട് 90,000 രൂപ നൽകി കണക് ഷൻ വിമാനത്തിൽ ടിക്കറ്റെടുത്താണ് കുടുംബം മടങ്ങിയത്. നാട്ടിലെ ട്രാവൽ ഏജൻസി വഴിയായിരുന്നു ഗോ ഫസ്റ്റ് എയറിൽ ടിക്കറ്റെടുത്തത്. അവർക്ക് പണം തിരിച്ചുകിട്ടുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒന്നും പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല.

ടിക്കറ്റെടുത്ത് കുടുങ്ങിയവരിൽ യുഎഇയിലെ സാധാരണക്കാരും ഒട്ടേറെ പേരുണ്ട്. കഫ്റ്റീരിയ, ഗ്രോസറി തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിലും മറ്റു ചെറുകിട ജോലികൾ ചെയ്യുന്നവരും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നാട്ടിലേയ്ക്ക് പോകാനൊരുങ്ങിയത്. എന്നാൽ, വിമാനം റദ്ദാക്കിയതോടെ ഇവരുടെ യാത്ര മുടങ്ങി. പലർക്കും പിന്നീട് പണം കണ്ടെത്താനാകാത്തതിനാൽ ഗോ ഫസ്റ്റ് എയറിൽ നിന്ന് അത് തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു. എങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വിമാനത്തിൽ ടിക്കറ്റെടുത്ത് പോകാമായിരുന്നുവെന്ന് ഷാർജ റോളയിലെ കഫ്റ്റീരിയയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പാനൂർ സ്വദേശി അലി പറഞ്ഞു.

അഡ്വ.വൈ.എ.റഹീം (ചിത്രം: മനോരമ)

ചാർട്ടേർഡ് വിമാനം ആലോചനയിൽ: അഡ്വ.വൈ.എ.റഹീം

ഗോ ഫസ്റ്റ് എയറിൽ പോകാനായി ടിക്കറ്റെടുത്തവരുടെ പണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊടുത്തേ തീരൂ എന്ന് ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്‍റ് അഡ്വ.വൈ.എ.റഹീം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇത്തരത്തിൽ പണം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒട്ടേറെ പേർ അസോസിയേഷനെ സമീപിക്കുന്നു. ഇതുസംബന്ധിച്ച് അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രശ്നപരിഹാരമുണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമം ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. കൂടാതെ, സാധാരണക്കാർക്ക് നാട്ടിലേയ്ക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും വിധം ഡിസംബറോടെ ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷന്‍റെയും അക് ബർ ട്രാവൽസിന്‍റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ചാർട്ടേർഡ് വിമാനം ആരംഭിക്കാനുള്ള ശ്രമവും ആരംഭിച്ചു. ഇതുസംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അക്ബർ ട്രാവൽസ് അധികൃതരുമായി ചർച്ച നടത്തി. ഇന്ത്യൻ സിവിൽ വ്യോമയാന വകുപ്പിൽ നിന്ന് അനുമതി ലഭിച്ചാലുടൻ ഇതിന് വേണ്ടി മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേയ്ക്ക് നീങ്ങുമെന്നും റഹീം പറഞ്ഞു.

വിമാന ടിക്കറ്റ് (photo supplied)

ടിക്കറ്റ് തുക മടക്കി നല്‍കണം: കെ‍ഡിടിഎ

ഗോ ഫസ്റ്റ് എയർ ലൈൻസ് ടിക്കറ്റ് തുക യാത്രക്കാർക്ക് തിരികെ നൽകാതെ ട്രാവൽ ഏജൻസികളെയും പ്രവാസികളെയും ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്നത്തിനെതിരെ നടപടി എടുക്കണമെന്ന് കണ്ണൂർ ജില്ലാ ട്രാവൽ ഏജന്‍റ് അസോസിയേഷൻ(കെ‍ഡിടിഎ) ആവശ്യപ്പെട്ടു. കണ്ണൂർ എയർ പോർട്ടിനോടുള്ള അവഗണന അവസാനിപ്പിക്കുകയും പുതിയ വിമാനങ്ങൾക്ക് ‌ അനുമതി നൽകുകയും വേണം. ടിക്കറ്റ് റീഫണ്ട് നൽകാൻ ഇടപെടാനും മലബാറിലെ യാത്രക്കാർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിൽ കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തെ മാറ്റാൻ അടിയന്തര ഇടപെടൽ നടത്തണമെന്നും ആവശ്യപെട്ട് ഭാരവാഹികളായ ഷഫീഖ്, ഷംസുദ്ദീൻ, റഹീസ് ,ഷാനിൽ അലി എന്നിവർ തിരുവന്തപുരത്ത് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി. മുരളിളീധരന് നിവേദനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻകാസ് പോലുള്ള മറ്റു പ്രവാസി സംഘടനകളും ഇതേ ആവശ്യമുന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Go First Air has yet to fly; Many expatriates are in crisis without refund of ticket amount