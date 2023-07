ജിദ്ദ∙ സൗദിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കനത്ത ചൂട്. കിഴക്കന്‍, മധ്യ, പടിഞ്ഞാറന്‍ മേഖലകളിലാണ് ചൂട് കൂടുതൽ. താപനില 48 ഡിഗ്രി വരെയെത്തി. കിഴക്കന്‍ പ്രവിശ്യയിലെ അല്‍ സമാനിലാണ് ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന താപനില കഴിഞ്ഞ ദിവസം രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശങ്ങളായ അല്‍ഹസ്സയിലും ദാനയിലും 47 ഡിഗ്രിയും ദമാം ഹഫര്‍ബാത്തിന്‍, അല്‍ഖര്‍ജ് ഭാഗങ്ങളില്‍ 46 ഡിഗ്രിയും ചൂട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രേഖപ്പെടുത്തി.

മധ്യ,പടിഞ്ഞാറന്‍ ഭാഗങ്ങളായി റിയാദിലും മക്കയിലും മദീനയിലും ചൂട് 45 ഡിഗ്രി വരെയെത്തി. വരും ദിവസങ്ങളിലും ചൂട് കൂടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനില 20 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ് അബഹയിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഖുറയ്യാത്ത്, അല്‍ബാഹ, തുറൈഫ് ഭാഗങ്ങളിലും നേരിയ തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നു.

