തൊഴിൽ പരാതി അറിയിക്കാം, ഓൺലൈനായി

ദോഹ∙ സ്വകാര്യ കമ്പനികളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഗാർഹിക തൊഴിൽ മേഖലയിലുമുള്ളവർക്ക് തൊഴിൽ സംബന്ധമായ പരാതികളും ലംഘനങ്ങളും തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം അധികൃതരെ അറിയിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയാം.

സ്വദേശികൾക്കും പ്രവാസികൾക്കും ഓൺലൈനായോ അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഓഫിസിൽ നേരിട്ടെത്തിയോ പരാതികൾ സമർപ്പിക്കാം. തൊഴിലുടമയ്‌ക്കെതിരായ പരാതി അല്ലെങ്കിൽ നിയമലംഘനം അധികൃതരെ അറിയിക്കാൻ പ്രത്യേക ഓൺലൈൻ സംവിധാനമുണ്ട്. ഓൺലൈൻ മുഖേന 2 തരം പരാതികൾ സമർപ്പിക്കാം.

ഒന്ന്-കമ്പനി/സ്ഥാപനത്തിന് എതിരെ, രണ്ട്-ഗാർഹിക തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിലുടമയ്‌ക്കെതിരെ. തൊഴിൽ തർക്ക പരിഹാര വകുപ്പ് പരാതികളും തർക്കങ്ങളും വിലയിരുത്തിയ ശേഷം പരാതിയിന്മേലുള്ള തീരുമാനം എസ്എംഎസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ-മെയിൽ ആയി അപേക്ഷകനെ അറിയിക്കും.

ഓൺലൈനിൽ പരാതിപ്പെടാൻ

പരാതികൾ സമർപ്പിക്കാൻ https://www.mol.gov.qa/En/Services/Pages/ServiceDetails.aspx?itemid=7 എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രവേശിച്ച് ഖത്തർ ഐഡി നമ്പർ, സ്വന്തം പേരിലുള്ള മൊബൈൽ നമ്പർ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് വേണം പരാതി റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ. ഐഡി കാർഡിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ നമ്പർ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം. അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൊബൈൽ നമ്പർ വേരിഫിക്കേഷന് ഒടിപി (വൺ ടൈം പാസ്‌വേഡ്) ലഭിക്കും.

∙ വീസ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചും തൊഴിലാളിക്ക് പരാതി നൽകാം. വീസ അപേക്ഷയ്ക്കൊപ്പം റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ നമ്പർ വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ. മൊബൈൽ നമ്പറിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ മന്ത്രാലയം ഓഫിസിൽ നേരിട്ടെത്തിയും പരാതി നൽകാം. പാസ്‌പോർട് ഉപയോഗിച്ച് പരാതികൾ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല.

∙ ഐഡന്റിറ്റി വെളിപ്പെടുത്താതെ തൊഴിൽ പരാതി നൽകാം.

∙ ലംഘനങ്ങൾക്കെതിരെ പരാതി സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ തൊഴിലുടമയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ വിവരങ്ങൾ കൈവശമില്ലെങ്കിൽ ലംഘനം എവിടെയാണോ നടന്നത് അവിടുത്തെ വിലാസം റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള മാപ്പിൽ ലൊക്കേഷൻ കൃത്യമാക്കാം.

∙ ഓൺലൈനിൽ പരാതി നൽകുന്നതു സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ സംശയമോ സഹായമോ ആവശ്യമെങ്കിൽ 16505 എന്ന നമ്പറിൽ സേവനം തേടാം.

∙ ഒരു വ്യക്തി നൽകിയ പരാതിയിന്മേലുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ ആ വ്യക്തിക്ക് വീണ്ടുമൊരു പരാതി നൽകാൻ കഴിയില്ല. ആദ്യം നൽകിയ പരാതിയിന്മേലുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയായ ശേഷമേ വീണ്ടുമൊരു പരാതി നൽകാനാകൂ.(വിവരങ്ങൾക്ക് കടപ്പാട്: തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം വെബ്‌പേജ്).

English Summary: Labor complaint can be filed online in Qatar.