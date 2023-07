സൗദിയിൽ വിമാന യാത്രക്കാരുടെ ബാഗേജിൽ 30 ഇനം വസ്തുക്കൾ നിരോധിച്ചു

ജിദ്ദ∙ വിമാന യാത്രക്കാരുടെ ബാഗേജിൽ 30 ഇനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ജിദ്ദയിലെ കിങ്‌ അബ്ദുൽ അസീസ് രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളം അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടുമെന്നും യാത്രക്കാർക്ക് അവ തിരികെ ചോദിക്കാൻ അവകാശമില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

അപകടകരവും നിരോധിതവുമായ ഈ വസ്തുക്കളൊന്നും ബാഗേജിൽ കൊണ്ടുപോകരുതെന്ന് ഹജ് തീർഥാടകർക്ക് വിമാനത്താവളം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇതിൽ 16 ഇനങ്ങൾ വിമാന ക്യാബിനുകളിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വിലക്കുണ്ട്. ഈ സാധനങ്ങളിൽ കത്തികൾ, കംപ്രസ് ചെയ്ത വാതകങ്ങൾ, വിഷ ദ്രാവകങ്ങൾ, ബ്ലേഡുകൾ, ബേസ്ബോൾ ബാറ്റുകൾ, സ്കേറ്റ്ബോർഡുകൾ, സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ പടക്കം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഇവയ്ക്ക്‌ പുറമെ നിരോധിത ഇനങ്ങളിൽ തോക്കുകൾ, കാന്തിക വസ്തുക്കൾ, റേഡിയോ ആക്ടീവ് അല്ലെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ, നെയിൽ ക്ലിപ്പറുകൾ, കത്രികകൾ, മാംസം വെട്ടിയെടുക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ, വെടിമരുന്ന് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

എല്ലാ ബാഗേജിലും ഓക്സിഡൻറുകൾ, ഓർഗാനിക് പെറോക്സൈഡുകൾ, റേഡിയോ ആക്ടീവ് വസ്തുക്കൾ, ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ, പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ, ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്കേറ്റ്ബോർഡുകൾ, ലിക്വിഡ് ഓക്സിജൻ ഉപകരണങ്ങൾ, വിഷലിപ്തമായതോ ജൈവികമോ ആയ വസ്തുക്കൾ, അണുബാധ, തീപ്പെട്ടികൾ, ലൈറ്ററുകൾ, കത്തുന്ന ദ്രാവകങ്ങൾ എന്നിവ കൊണ്ടു പോകുന്നതിനു വിലക്കുണ്ട്. നിരോധിത വസ്തുക്കളിൽ കംപ്രസ് ചെയ്ത വാതകങ്ങൾ, സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ പടക്കങ്ങൾ, തോക്കുകളും അനുകരണ ആയുധങ്ങളും, കാന്തിക വസ്തുക്കൾ, നശിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഈ 30 നിരോധിത വസ്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടുമെന്നും യാത്രക്കാർക്ക് അവ അവകാശപ്പെടാൻ അവകാശമില്ലെന്നും എയർപോർട്ട് അധികൃതർ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് അതാത് എയർലൈനുകളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ യാത്രക്കാരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

