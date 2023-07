ജിദ്ദ∙ ജിദ്ദ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളം വഴി ഇറക്കുമതി ചെയ്ത തേനീച്ചക്കൂടുകള്‍ അടങ്ങിയ ബോക്‌സുകള്‍ക്കകത്ത് ഒളിപ്പിച്ച നിലയില്‍ 1,78,374 ലഹരി മരുന്ന് ഗുളികകള്‍ കണ്ടെത്തി.

സുരക്ഷാ സാങ്കേതികവിദ്യകളും പോലീസ് നായ്ക്കളെയും ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് തേനീച്ച കൂടുകള്‍ക്കകത്ത് ഒളിപ്പിച്ച നിലയില്‍ ലഹരിമരുന്ന് ശേഖരം കണ്ടെത്തിയത്. ലഹരി മരുന്ന് ശേഖരം പിടികൂടിയ ശേഷം ജനറല്‍ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് നാര്‍കോട്ടിക്‌സ് കണ്‍ട്രോളുമായി ഏകോപനം നടത്തി സ്വീകരിച്ച രണ്ടു പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി സകാത്ത്, ടാക്‌സ് ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് അതോറിറ്റി പറഞ്ഞു.

