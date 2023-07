ഉന്നത വിജയം നേടിയ കൂടുതൽ മലയാളി വിദ്യാഥികൾക്ക് യുഎഇ ഗോൾഡൻ വീസ

ദുബായ്∙ പഠന മികവ് പ്രകടിപ്പിച്ച കൂടുതൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഗോൾഡൻ വീസ അനുവദിച്ചു തുടങ്ങി. 10 വർഷത്തെ വീസ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേടുന്നത് മലയാളി വിദ്യാർഥികളാണെന്ന് ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദുബായിലെ പ്രമുഖ സർക്കാർ സേവന ദാതാക്കളായ ഇസിഎച് സിഇഒ ഇഖ് ബാൽ മാർക്കോണി പറഞ്ഞു.

മറിയം ബിൻത് സമീർ , റൈസ ജോസ് , ആശ ശ്രവണകുമാർ, ആദിത്യൻ പ്രമദ് എന്നിവര്‍ക്കാണ് അടുത്തിടെ വീസ ലഭിച്ചത്. ഇസിഎച് ഡിജിറ്റൽ ആസ്ഥാനത്ത് എത്തി ഇഖ്ബാൽ മാർക്കോണിയിൽ നിന്ന് ഇവർ ഗോൾഡൻ വീസ പതിച്ച പാസ്പോർട്ട് ഏറ്റുവാങ്ങി. പത്ത്, പ്ലസ് ടു, കോളജ് പൊതു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടുന്ന യുഎഇയിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഗോൾഡൻ വീസ നൽകുമെന്ന് യുഎഇ ഗവൺമെൻറ് നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. തങ്ങളുടെ പഠന മികവ് തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി തങ്ങളെ സമീപിച്ചാൽ വീസാ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നതാണെന്ന് ഇസിഎച് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

