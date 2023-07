ആഡംബര കാർ വാങ്ങാൻ അറബ് വേഷത്തിൽ; ജീവനക്കാർക്കെല്ലാം പണം: വിഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഏഷ്യൻ യുവാവിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാൻ ഉത്തരവ്

ദുബായ്∙ വിലകൂടിയ കാർ വാങ്ങാനെന്ന പേരിൽ പണവുമായി ആഡംബര കാർ ഷോറൂമിലെത്തി വിഡിയോ ചിത്രീകരിച്ച അറബ് വസ്ത്രം ധരിച്ച ഏഷ്യൻ യുവാവിനെ അന്വേഷണ വിധേയമായി കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാൻ ഉത്തരവ്. കിംവദന്തികൾക്കും സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കും എതിരായ യുഎഇയുടെ ഫെഡറൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച ഉത്തരവിട്ടത്. സ്വദേശികളുടെ പരമ്പരാഗത വസ്ത്രമായ കന്തൂറ ധരിച്ച് രണ്ടുപേരോടൊപ്പം കാർ ഷോറൂമിലെത്തുന്നതും ജീവനക്കാരോട് മോശമായി പെരുമാറുന്നതും ജീവനക്കാർക്കെല്ലാം പണം വാരിക്കോരി നൽകുന്നതുമായ വിഡിയോ ഇയാൾ സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ പൊതുജനങ്ങളിൽ അമർഷമുണ്ടായതിനെ തുടർന്നാണ് സ്വദേശികളെ അവഹേളിക്കുന്ന വിഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാനും വിഡിയോ പരിശോധിക്കാനും അധികൃതർ തീരുമാനിച്ചത്.

സ്വദേശികളുടെ വസ്ത്രം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നവരേറെ

രാജ്യത്തെ അംഗീകൃത മാധ്യമ മാനദണ്ഡങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്തതും എമിറാത്തി സമൂഹത്തെ അവഹേളിക്കുന്നതുമായ ഉള്ളടക്കം പുറത്ത് വിട്ടതിന് പ്രതിക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുമുണ്ട്. യുഎഇ അറ്റോർണി ജനറൽ ഓഫീസിലെ ഫെഡറൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് സമൂഹമാധ്യമ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലെ വിഡിയോ പരിശോധിച്ചു. പ്രതി എമിറാത്തി വസ്ത്രം ധരിച്ച് ആഡംബര കാർ ഷോറൂമിലേക്ക് കയറുന്നതും വൻതുകയുമായി രണ്ട് പേർ ഇയാളെ പിന്തുടരുന്നതും വിഡിയോയിലുണ്ട്.

ഷോറൂമിന്റെ ഉടമയുമായി സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ രണ്ട് ദശലക്ഷം ദിർഹത്തിൽ കൂടുതൽ വിലയുള്ള ഒരു കാർ വാങ്ങാൻ അയാൾ ധിക്കാരത്തോടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പണത്തിന് യാതൊരു വിലയും കാണിക്കാത്ത തരത്തിൽ ഷോറൂം ജീവനക്കാർക്ക് വലിയ തുക നൽകുന്നതും എമിറാത്തി പൗരന്മാരുടെ പ്രതിച്ഛായക്ക് കളങ്കമുണ്ടാക്കുന്നവിധം അവരെ പരിഹസിക്കുന്നതാണെന്ന് വിലയിരുത്തി. ഇത് പൊതു താൽപര്യത്തിന് ഹാനികരമാണ്. വിഡിയോ ചിത്രീകരിച്ച കാർ ഷോറൂം ഉടമയെ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ വിളിച്ചുവരുത്തി.

ഇത്തരത്തിൽ സ്വദേശി വസ്ത്രം ധരിച്ച് സ്വാർഥ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരുടെയടക്കം എണ്ണം അടുത്തിടെ യുഎഇയിൽ വർധിച്ചു. ഇതിൽ ഒട്ടേറെ മലയാളികളുമുണ്ട്. സ്വദേശി വസ്ത്രം ധരിച്ചാൽ ആളുകളുടെ ബഹുമാനവും പിന്തുണയും ലഭിക്കുമെന്നത് ചൂഷണം ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ നേടാനാകുമെന്ന തെറ്റിധാരണയാണ് ഇതിന് കാരണം. ഇവർക്കെതിരെയെല്ലാം പല ഭാഗത്ത് നിന്നും പരാതികളുയരുന്നതിനാൽ അന്വേഷണമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ സ്വദേശി വസ്ത്രം ധരിച്ച് ദുബായിൽ കുറ്റകൃത്യത്തിലേർപ്പെട്ട മലയാളി യുവാവ് ഇപ്പോൾ ജയില്‍ ശിക്ഷയനുഭവിച്ചുവരുന്നു. എന്നാൽ, വിഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഏഷ്യൻ യുവാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അധികൃതർ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

സമൂഹ മാധ്യമത്തിലും ജാഗ്രതൈ

പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ യുഎഇയിലെ സമൂഹ മാധ്യമ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് കർശന മാർഗനിർദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. അവർ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കത്തിൽ നിയമപരവും ധാർമികവുമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും രാജ്യത്തിന്റെ സമൂഹത്തിന്റെ സാമൂഹിക സവിശേഷതകളും മൂല്യങ്ങളും പരിഗണിക്കണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

English Summary: Dress up as an Arab to buy a luxury car; Cash for all employees: Asian youth who posted video ordered to be detained