വേനൽക്കാലം ‘തീ’ക്കാലം

ദോഹ∙ വേനൽക്കാലത്ത് താപനില അമിതമായി ഉയരുന്നതിനാൽ വാഹനങ്ങളുടെ മേൽ കൂടുതൽ കരുതൽ വേണം. വേനൽചൂടിൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് തീ പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായതിനാൽ യഥാസമയം അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തണം.വേനൽക്കാലത്ത് വാഹനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ.

ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്

∙ എല്ലാ ദിവസവും വാഹനത്തിനുള്ളിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഘടകങ്ങൾ, വയറുകൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമത പരിശോധിക്കണം.

∙ ഇന്ധന ടാങ്കിന് ചോർച്ചയില്ലെന്നും ഇന്ധന പമ്പ് ശരിയായ രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും ഉറപ്പാക്കണം.

∙ എല്ലാ സമയങ്ങളിലും വാഹനത്തിലെ എസി സംവിധാനം ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നെന് പരിശോധിക്കണം.

∙ എൻജിനിലെ അമിത ചൂട് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വാഹനത്തിന്റെ എൻജിൻ തണുപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൂളന്റ് റേഡിയേറ്ററിൽ പര്യാപ്തമായ അളവിൽ ഉണ്ടാകണം.

∙ എല്ലാ ടയറുകളും പരിശോധിച്ച് തകരാർ ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. അംഗീകാരമില്ലാത്തതുമായ ടയറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും അപകടമുണ്ടാക്കും.

∙ ഇന്ധനം നിറക്കാൻ പെട്രോൾ സ്‌റ്റേഷനുകളിൽ കയറുമ്പോൾ പുകവലി, മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗം എന്നിവ പാടില്ല. ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുമ്പോൾ വാഹനത്തിന്റെ എൻജിനും ഓഫ് ചെയ്യണം.

∙ ജനറേറ്ററിന് സമീപവും വേഗവും തീപിടിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടേയും സമീപം വാഹനങ്ങൾ നിർത്തിയിടരുത്.

∙ അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ തരത്തിൽ ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫയർ എക്‌സ്റ്റിൻഗ്യൂഷർ എപ്പോഴും വാഹനത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും വേണം.

English Summary: Summer car care tips every driver in Qatar should know.