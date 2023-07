മസ്‌കത്ത്∙ മസ്‌കത്ത് സുല്‍ത്താനേറ്റിലെ ജനപ്രിയ പരമ്പരാഗത കൃഷിയായ ഈന്തപ്പഴത്തിന്റെ വിളവെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചു. പ്രാദേശികമായി ജിദബ്, അല്‍ തബ്‌സീല്‍ തുടങ്ങിയ പേരുകളില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന പരമ്പരാഗത വിളവെടുപ്പ് തനത് രീതിയില്‍ തന്നെ രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും നടത്തുന്നുണ്ട്. ജൂണ്‍ മുതല്‍ സെപ്തംബര്‍ വരെയാണ് ഈന്തപ്പഴ വിളവെടുപ്പ് കാലം. ഈന്തപ്പന ഇനം, വിളവെടുപ്പ് രീതി എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കാലയളവില്‍ മാറ്റം വന്നേക്കാം.

ജൂണില്‍ തന്നെ വിളവെടുപ്പ് ആരംഭിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ ആദ്യ ഗവര്‍ണറേറ്റാണ് അല്‍ ശര്‍ഖിയ്യ. ജുലൈയിലും ഇവിടെ വിളവെടുപ്പ് തുടരും. പെട്ടെന്ന് വിളവെടുപ്പിന് പാകമാകുന്ന ഈന്തപ്പന ഇനമാണ് ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഗവര്‍ണറേറ്റില്‍ മേയ് മാസം ശരത്കാലവുമുണ്ടാകും. അതിനാല്‍ വിളവെടുപ്പ് വൈകിയാല്‍ ഫലങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും.

അല്‍ തബ്‌സീല്‍

അല്‍ മബ്‌സിലി ഇനം ഈന്തപ്പഴങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള വിളവെടുപ്പ് പ്രക്രിയയാണ് അല്‍ തബ്‌സീല്‍ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതിന് മഞ്ഞ നിറമാണുണ്ടാകുക. പനയില്‍ നിന്ന് ഈന്തപ്പഴം പറിച്ചെടുത്ത ശേഷം പാചകത്തിനുള്ള തര്‍കീബ എന്ന പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് കൂമ്പാരമാക്കിവെക്കുന്നു. ചളിയില്‍ നിര്‍മിച്ച അടുപ്പിന് മുകളില്‍ മറാജില്‍ എന്ന് വിളിക്കുന്ന വലിയ പാത്രത്തില്‍ ഈന്തപ്പഴമിട്ട് വിറക് ഉപയോഗിച്ച് കത്തിക്കുന്നു.

അര മണിക്കൂര്‍ ഈന്തപ്പഴം പുഴുങ്ങും. തുടര്‍ന്ന് ഇത് മിസ്ത എന്ന് വിളിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റുന്നു. നാലഞ്ച് ദിവസം വെയില്‍ കൊള്ളിച്ച് ഉണക്കും. തുടര്‍ന്ന് സാധാരണ നിലക്ക് പാക്കിലാക്കും. പുഴുങ്ങിയ ഈന്തപ്പഴം അല്‍ ഫഗൂര്‍ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇത് ഇന്ത്യയടക്കമുള്ള കിഴക്കനേഷ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റിയയക്കും. ചോക്കലേറ്റും മറ്റ് മധുരപലഹാരങ്ങളും നിര്‍മിക്കാന്‍ അല്‍ ഫഗൂര്‍ ഉപയോഗിക്കും.

അല്‍ ജിദബ്

രാജ്യത്തിന്റെ അധിക ഭാഗങ്ങളിലും പിന്തുടരുന്ന വിളവെടുപ്പ് പ്രക്രിയയാണിത്. ഇതിന് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. ഈന്തപ്പനയില്‍ നിന്ന് പഴക്കുലകള്‍ അറുത്തുമാറ്റുന്നതാണ് ആദ്യം ചെയ്യുക. തുടര്‍ന്ന് കുലയില്‍ നിന്ന് പഴങ്ങള്‍ പറിച്ചെടുക്കും. ശേഷം രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം തുറസ്സായ ഇടങ്ങളില്‍ വെയിലത്ത് ഉണക്കാനിടും. തുടര്‍ന്ന്, നല്ല പഴങ്ങള്‍ വേര്‍തിരിച്ച് മാറ്റും. ഇതെല്ലാം ചെയ്യാന്‍ രണ്ട് ആഴ്ചയോ അതിലധികമോ എടുക്കും. തുടര്‍ന്ന് ജോനിയ എന്ന വലിയ ബാഗുകളില്‍ ഈത്തപ്പഴം പാക്ക് ചെയ്യും. ചിലര്‍ ശേഖരിച്ചുവെക്കുന്ന ഈന്തപ്പഴത്തില്‍ നിന്ന് പ്രത്യേക തേനുമുണ്ടാക്കും.

കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാം ഒത്തുചേര്‍ന്ന് ഉത്സവാന്തരീക്ഷത്തിലാണ് പരമ്പരാഗത വിളവെടുപ്പ് നടക്കുക. മുന്‍കാലങ്ങളില്‍ വിളവെടുപ്പില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ പ്രാദേശിക കര്‍ഷകര്‍ സുഹൃത്തുക്കളെയും ബന്ധുക്കളെയും ക്ഷണിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് ഈ രീതി പലയിടങ്ങളിലും അപ്രത്യക്ഷമായിട്ടുണ്ട്. അപൂര്‍വമായി ചിലയിടങ്ങളില്‍ ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുമുണ്ട്.

ഇന്ധനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഐശ്വര്യം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒമാന്‍ അടക്കമുള്ള ഗള്‍ഫ് അറബ് രാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുടെ പ്രധാന വരുമാന മാര്‍ഗംഈന്തപ്പനകളായിരുന്നു. ഈ പ്രകൃതി സമ്പത്തിലാണ് അവര്‍ ജീവിച്ചിരുന്നത്. അതിനാല്‍ തലമുറകള്‍ പിന്നിട്ടാലും ഈന്തപ്പനകളോടും പഴത്തോടും അറബികള്‍ക്ക് സുദൃഢമായ വൈകാരികബന്ധമുണ്ട്.

