ബേസിൽ ചിത്രത്തിൽ സഞ്ജു അതിഥി വേഷത്തിലോ? അഭ്യൂഹങ്ങൾ ശക്തം

ദുബായ്∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ മലയാളി സാന്നിധ്യം സഞ്ജു സാംസണും യുവ സംവിധായകൻ ബേസിൽ ജോസഫും തമ്മിൽ ദുബായിൽ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ച്ച സംബന്ധിച്ച് അഭ്യൂഹങ്ങൾ ശക്തമാകുന്നു. ബേസിൽ ജോസഫിന്‍റെ പുതിയ സിനിമയിൽ സഞ്ജു വേഷമിടുമെന്നാണ് പ്രചരിക്കുന്നത്. അതിഥി വേഷത്തിലായിരിക്കും ഇന്ത്യൻ താരം സിനിമയിൽ രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യുകയെന്നും സൂചനകളുണ്ട്.

Read also: നാടുകടത്തിയവർക്ക് കുവൈത്തിലും യുഎഇയിലും പ്രവേശന വിലക്ക്...



കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇരു താരങ്ങളും അവരുടെ കുടുംബവും ദുബായിൽ സംഗമിച്ചത്. ദുബായ് പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ചിത്രം ബേസിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതോടെ ചിത്രം വൈറലായി. ബേസിലും ഭാര്യ എലിസബത്തും മകൾ ഹോപ്പും സഞ്ജുവിനും ഭാര്യ ചാരുലതയ്ക്കുമൊപ്പം നിൽക്കുന്നതാണ് ഫോട്ടോ. ബേസിലും സഞ്ജുവും സുഹൃത്തുക്കളാണ്.

അടുത്ത സിനിമയിൽ സഞ്ജുവിന് അതിഥി വേഷമെങ്കിലും നൽകണമെന്ന് ആരാധകരിലൊരാൾ ബേസിലിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇതിന് സഞ്ജുവിൽ തന്നെ മറുപടിയുംതന്നു. എന്നാണ് എന്റെ തീയതികൾ വേണ്ടതെന്ന് സഞ്ജു ചോദിച്ചു. സഞ്ജുവിന് മത്സരങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ ബേസിൽ തീയതികൾ ക്രമീകരിക്കണമെന്ന് ആരാധകൻ വീണ്ടും. ഇത് പിന്നീട് എല്ലാവരും ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു.

അതേസമയം, അടുത്തിടെ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിലേയ്ക്കുള്ള ഏകദിന, ടി20 ടീമുകളിൽ ഇടംപിടിച്ച സഞ്ജു മത്സരങ്ങൾക്കായി തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. ഇതിനിടയിൽ സിനിമാ അഭിനയം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് തന്നെയാണ് ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകരുടെ പക്ഷം. വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റ്‌സ്മാനായ സഞ്ജു സാംസൺ 2021 മുതൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ഐപിഎൽ ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റനാണ്.

English Summary: Will Sanju do a cameo in Basil's movie? Rumors are strong