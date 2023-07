മലപ്പുറം സ്വദേശി അബുദാബിയിൽ ഹൃദയാഘാതം മൂലം അന്തരിച്ചു

അബുദാബി ∙ മലപ്പുറം പരപ്പനങ്ങാടി സ്വദേശി പഴയകണ്ടത്തിൽ സക്കീർ ഹുസൈൻ (35) അബുദാബിയിൽ ഹൃദയാഘാതം മൂലം അന്തരിച്ചു. മുസഫ ഷാബിയ 12ലെ റിച്ച് ആൻഡ് ഫ്രഷ് സൂപ്പർമാർക്കറ്റിൽ ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു. ഭാര്യ: ഫർസാന ജബിൽ. മക്കൾ: നിബുഹാൻ, ഐഷ ദിയ. പി.കെ മുഹമ്മദിന്റെയും ഐഷാബിയുടെയും മകനാണ്. സഹോദരങ്ങൾ: അബ്ദുർറഹ്മാൻ, അബ്ദുസ്സലാം, മുഹമ്മദ് റാഫി, മൻസൂർ, സാജിദസ, ആരിഫ, ജംഷി. കബറടക്കം പിന്നീട് നാട്ടിൽ.



English Summary: A native of Malappuram passed away due to heart attack in Abu Dhabi