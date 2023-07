ഗ്ലോബൽ മീഡിയ കോൺഗ്രസ് നവംബറിൽ അബുദാബിയിൽ

അബുദാബി ∙ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഭാവിയും വെല്ലുവിളികളും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത് ഗ്ലോബൽ മീഡിയ കോൺഗ്രസ് (ജിഎംസി) നവംബർ 14 മുതൽ 16 വരെ അബുദാബി നാഷനൽ എക്‌സിബിഷൻ സെന്ററിൽ നടക്കും. മാധ്യമ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധർ, വിദ്യാർഥികൾ, വ്യവസായ പ്രമുഖർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, നവീകരണം, നിർമിത ബുദ്ധി എന്നിവയ്ക്കും പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ജിസിസി, മധ്യപൂർവദേശ, വടക്കൻ ആഫ്രിക്കൻ മേഖലകളിലെ മാധ്യമ വ്യവസായ വിപണികളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രാജ്യാന്തര കമ്പനികൾക്ക് ഗ്ലോബൽ മീഡിയ കോൺഗ്രസ് പ്രത്യേക അവസരമൊരുക്കും. മാധ്യമ രംഗത്തെ നവീന മാറ്റങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും ഭാവി രൂപപ്പെടുത്താനും സമ്മേളനം സഹായകമാകും. 6 ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന 200ലേറെ സിഇഒമാർ, മാധ്യമ രംഗത്തെ 1,200 വിദഗ്ധർ പങ്കെടുക്കുന്ന സമ്മേളത്തിൽ ശിൽപശാലകൾ, പ്രദർശനങ്ങൾ, ഇന്നവേഷൻ ഹബ് തുടങ്ങിയവയും ഉണ്ടാകും. പ്രദർശനത്തിൽ 42 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 193 രാജ്യാന്തര മാധ്യമ കമ്പനികൾ പങ്കെടുക്കും.

ആഗോള സുസ്ഥിര വികസനം ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പ്രാദേശിക, ദേശീയ, രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങളുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് വാം ഡയറക്ടർ ജനറലും ജിഎംസി ഹയർ ഓർഗനൈസിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനുമായ മുഹമ്മദ് ജലാൽ അൽ റയ്‌സി പറഞ്ഞു. മാധ്യമ മേഖലയുടെ ഭാവി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഗ്ലോബൽ മീഡിയ കോൺഗ്രസ് നിർണായക പങ്കു വഹിക്കുന്നുമെന്ന് അഡ്നെക് ഗ്രൂപ്പ് എംഡിയും സിഇഒയുമായ ഹുമൈദ് മതാർ അൽ ദാഹിരി പറഞ്ഞു.

ഈ രംഗത്ത് ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനും നവീകരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ആഗോള പ്രതിഭകളെ ഒരുമിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പ്രാദേശിക, രാജ്യാന്തര മാധ്യമ വ്യവസായികൾക്ക് അവസരം ഒരുങ്ങും. സർക്കാർ, സ്വകാര്യ മേഖലകളുടെ സഹകരണത്തോടെയായിരിക്കും സമ്മേളനം. യുഎഇ വൈസ് പ്രസിഡന്റും ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രസിഡൻഷ്യൽ കോർട്ട് മന്ത്രിയുമായ ഷെയ്ഖ് മൻസൂർ ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാന്റെ രക്ഷാകർതൃത്വത്തിലാണ് സമ്മേളനം.

English Summary: Global Media Congress 2023 to be held in Abu Dhabi from November 14 to 16.