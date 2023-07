ദോഹ∙ഒക്‌ടോബറിൽ ആരംഭിക്കുന്ന രാജ്യാന്തര ഹോർട്ടികൾചറൽ എക്‌സ്‌പോ (ദോഹ എക്‌സ്‌പോ-2023) യിലേയ്ക്കുള്ള വൊളന്റിയർ റജിസ്‌ട്രേഷൻ രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ആരംഭിക്കും. ഒക്‌ടോബർ 2 മുതൽ 2024 മാർച്ച് 28 വരെ 6 മാസക്കാലം നീളുന്ന എക്‌സ്‌പോയിലേക്ക് 3,000 മുതൽ 4,000 വരെ വൊളന്റിയർമാരെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.

റജിസ്‌ട്രേഷൻ സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം അടുത്ത രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് എക്‌സ്‌പോ ദോഹ സെക്രട്ടറി ജനറൽ എൻജിനീയർ മുഹമ്മദ് അലി അൽ അൽ ഖൗരി വ്യക്തമാക്കി. ഫിഫ ലോകകപ്പിന് ശേഷം ഖത്തർ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഇവന്റാണിത്. ഇതാദ്യമായാണ് രാജ്യാന്തര ഹോർട്ടികൾചറൽ എക്‌സ്‌പോ മരുഭൂമിയുടെ കാലാവസ്ഥയിൽ നടക്കുന്നതും.

അൽ ബിദ പാർക്കിൽ 1,70,0000 ചതുരശ്രമീറ്ററിലായി 3 സോണുകളിലായി തിരിച്ചാണ് എക്‌സ്‌പോ നടക്കുന്നത്. 3 സോണുകളിലും വൊളന്റിയർമാരുടെ സേവനം ഉറപ്പാക്കും. പാർക്കിന്റെ വടക്കു ഭാഗത്താണ് ഇന്റർനാഷനൽ സോൺ. എക്‌സ്‌പോയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനവും രാജ്യാന്തര പൂന്തോട്ടങ്ങൾ, പ്രദർശനങ്ങൾ, ഇവന്റുകൾ എന്നിവക്കുള്ള പ്രധാന വേദിയുമാണിത്.

ഫാമിലി ഏരിയ അൽബിദ പാർക്കിന്റെ മധ്യഭാഗത്തായാണ്. കുടുംബ സൗഹൃദ പരിപാടികളും ഒത്തുചേരലുകളുമാണ് ഇവിടെ നടക്കുക. പാർക്കിന്റെ തെക്കു ഭാഗത്താണ് സാംസ്‌കാരിക സോൺ.സാംസ്‌കാരിക, പൈതൃക പരിപാടികൾ, പ്രദർശനങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. 30 ലക്ഷം സന്ദർശകരെയാണ് എക്‌സ്‌പോയിലേക്ക് സംഘാടകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

English Summary: Volunteer registration for Expo 2023 Doha to open in 2 weeks.