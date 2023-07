5000 സ്വദേശികൾക്ക് 2 വർഷത്തിനകം ജോലി നൽകാൻ അബുദാബി

അബുദാബി∙ ആരോഗ്യമേഖലയിൽ 2025 ഓടെ 5000 സ്വദേശികൾക്ക് ജോലി നൽകണമെന്ന പുതിയ നിർദേശവുമായി അബുദാബി.

ഡോക്ടർ, നഴ്സ്, പാരാമെഡിക്കൽസ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, ഐടി, അക്കൗണ്ടിങ്, ഫിനാൻസ്, ലീഗൽ സെക്ടർ, എച്ച്ആർ വിഭാഗങ്ങളിലാണ് രണ്ടര വർഷത്തിനകം ഇത്രയും പേരെ നിയമിക്കേണ്ടത്. ആശുപത്രികൾ മുതൽ ക്ലിനിക്കുകൾ വരെ സ്വദേശിവൽക്കരണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടും. എന്നാൽ ഓരോ സ്ഥാപനത്തിനുമുള്ള അനുപാതത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

ആരോഗ്യമേഖലയിലെ സ്വദേശിവൽക്കരണം മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒട്ടേറെ വിദേശികൾക്ക് ജോലി നഷ്ടമാകും. ഈ രംഗത്ത് മലയാളികളും ഫിലിപ്പീൻസുകാരുമാണ് കൂടുതൽ. ഇവരിൽ പലരും മറ്റു ജോലി കണ്ടെത്തേണ്ടിവരും.

ആരോഗ്യരംഗത്ത് കൂടുതൽ സ്വദേശികളെ നിയമിച്ച് സേവനം മെച്ചപ്പെടുത്തി അബുദാബിയെ ആഗോള ആരോഗ്യസംരക്ഷണ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുകയാണ് ലക്ഷ്യം.

സ്വകാര്യമേഖലയിലെ സ്വദേശിവൽക്കരണ പദ്ധതിയായ നാഫിസിന് മികച്ച പിന്തുണ നൽകാൻ അബുദാബി ആരോഗ്യമേഖലയിലെ സ്വദേശിവൽക്കരണ പദ്ധതിയായ തൗതീന് സാധിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യവിഭാഗം അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ഡോ. നൂറ ഖാമിസ് പറഞ്ഞു. യോഗ്യരും പരിചയസമ്പന്നരുമായ സ്വദേശി ഉദ്യോഗാർഥികളെ കണ്ടെത്തുന്നത് ഉൾപ്പെടെ ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും ആരോഗ്യവിഭാഗം ഒരുക്കും.

സ്വകാര്യമേഖലയിലെ സ്വദേശിവൽക്കരണ അനുപാതം വർധിക്കുന്നതോടൊപ്പം ആരോഗ്യ മേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കാനും ഇതുവഴി സാധിക്കുമെന്ന് ഇമാറാത്തി ടാലന്റ് കോംപറ്റിറ്റീവ്നസ് കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഗാനം അൽ മസ്റൂഇ പറഞ്ഞു. സ്കോളർഷിപ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആനുകൂല്യം നൽകി ആരോഗ്യമേഖലയ്ക്കു വേണ്ട യോഗ്യത നേടാൻ സ്വദേശികളെ സഹായിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു.

സ്വകാര്യമേഖലയിൽ വർഷത്തിൽ 2% സ്വദേശിവൽക്കരണ പദ്ധതിയായ നാഫിസിനു പുറമേയാണ് ആരോഗ്യമേഖലയിലെ സ്വദേശിവൽക്കരണമെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു. 2026ഓടെ ആരോഗ്യസ്ഥാപനങ്ങളിൽ 10% സ്വദേശിവൽക്കരണം നടപ്പാക്കാനാണ് പദ്ധതി.

ആരോഗ്യ പരിപാലന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പരിശോധന, നടപടി

അബുദാബി∙ കാലാവധി തീർന്ന മരുന്നുകൾ വിറ്റതടക്കം മെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഗുരുതര നിയമലംഘനങ്ങൾ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് കണ്ടെത്തി. രണ്ടു സ്ഥാപനങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി അടപ്പിച്ചു. ബ്ലഡ് യൂണിറ്റ് സുരക്ഷിതമല്ലാതെ സൂക്ഷിച്ചതിനും ആശുപത്രി മാലിന്യങ്ങൾ അശാസ്ത്രീയമായി ഉപേക്ഷിച്ചതിനും സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പേരിൽ നടപടിയെടുത്തു. ഒന്നര വർഷത്തിനിടെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നടന്ന 5600 പരിശോധനകളിൽ 333 നിയമ ലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പ് ഇല്ലാതെ മരുന്നു വിറ്റതിന്റെ പേരിൽ ചില ഫാർമസികൾക്കെതിരായ കേസ് പ്രോസിക്യൂഷനു കൈമാറി. മരുന്നു കുറിപ്പുകളിൽ തിരിമറി നടത്തിയതായും പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി. ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് രേഖകളിൽ തിരിമറി നടത്തിയ സ്ഥാപനങ്ങളെയും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പെർമിറ്റില്ലാതെ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്തവരും പരിശോധനയിൽ കുടുങ്ങി. മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ അണുവിമുക്തമാക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ ആശുപത്രികൾക്കെതിരെയും നടപടി സ്വീകരിച്ചു. ആരോഗ്യരംഗം രാജ്യാന്തര നിലവാരത്തിലാക്കാൻ ആവശ്യമായ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ മെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകിയതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

English Summary: Abu Dhabi healthcare sector given new Emiratisation target of 5000 jobs for 2025