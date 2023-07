വത്സാ മാത്യുവിന് ഇമ യാത്രയയപ്പ് നൽകി; അഹമ്മദിനും ആബിദിനും മുഹമ്മദ്‌ ഹിലാലിനും ആദരം

ദുബായ്∙ 32 വർഷത്തെ പ്രവാസ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചു നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന വത്സാ മാത്യുവിന് ഇമ യാത്രയയപ്പ് നൽകി. ഇമയുടെ ആദ്യകാല അംഗങ്ങളിലൊരാളായ വത്സ ദുബായിൽ ആശുപത്രിയിൽ സേവനം ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു. സംഘടനയുടെ സ്ഥാപകരിലൊരാളായ കെ.എം.കലാം മൊമെന്റോ കൊടുത്ത് ആദരിച്ചു.

ഖുർആൻ മനഃപാഠമാക്കിയ അഹമ്മദ്‌ ജമാൽ, ആബിദ് ജമാൽ എന്നിവർക്കും ഗൾഫ് യുണൈറ്റഡ് എഫ് സി യുടെ ബെസ്റ്റ് ഫുട്ബോൾ പ്ലയറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മുഹമ്മദ്‌ ഹിലാലിനും പ്രസിഡന്റ് സലീം കളത്തിങ്ങൽ, നാസർ ചിറക്കൽ, ശിവൻ പാണ്ടിക്കാട് എന്നിവരും മൊമെന്റോ നൽകി ആദരിച്ചു. കെ.എം. ജമാൽ, സുരേഷ് ചൂണ്ടയിൽ, പി.എം. ഷൌക്കത്ത് , ഫൈസൽ ബാബു, റഹിസ്,ഷമീം, മജീദ് പന്തല്ലൂർ,ഷാഹുൽ ഹമീദ് തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു. പി.അസ്‌കർ , രാജേഷ്, ഇബ്രാഹിം, ജംഷീർ, സജിം, ഷബീറലി തുടങ്ങിയവരും സംബന്ധിച്ചു.

English Summary: Ima gave a farewell to Vatsa Mathew who is returning home